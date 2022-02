La maglia celebrativa per i 100 anni di calcio a Cittadella

Con due anni di ritardo a causa della pandemia e delle restrizioni, il Cittadella è sceso in campo con una speciale maglia celebrativa nella sfida contro la Cremonese.

Nel 2020 cadeva l’anniversario per i 100 anni di calcio in città, l’attuale AS Cittadella infatti è figlio della fusione fra l’Unione Sportiva Cittadellese, fondata nel 1920, e l’Olympia Cittadella, nata nel 1948.

La maglia celebrativa, realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico Mizuno di cui si vocifera un prossimo accordo con la Lazio, riprende i colori della Cittadellese ed è azzurra con una fascia bianca sul petto e il colletto a girocollo. Sul cuore c’è uno stemma rotondo che omaggia la prima squadra di Cittadella, i granata l’hanno già sfoggiato nel 2020 sulla maglia indossata contro il Benevento.

Anche se non ha portato particolare fortuna (la Cremonese è passata per 0-2 al Tombolato), la maglia celebrativa sarà ambita dai collezionisti e sarà acquistabile prossimamente sullo store Amazon del Cittadella in tiratura limitata.