La maglia del Corinthians 2020-2021 omaggia la conquista del primo Brasileirão

Quando la celebre divisa del Corinthians indossata durante la Série A del 1990 vide la luce, i tifosi corintiani nutrivano ben poche speranze di vincere il campionato nazionale.

Ma quell’anno il Time do Povo (la squadra del popolo), trascinata dal fantasista Neto, stravolse le aspettative, riuscendo nell’impresa di battere in finale gli storici rivali del San Paolo e di conquistare, per la prima volta in 80 anni di storia, il Campeonato Brasileiro, il torneo più importante di tutto il calcio brasiliano, dopo soli successi in terra paulista. Fino ad allora, infatti, il Timão era riuscito a vincere solo il torneo del proprio stato, il Paulistão.

In occasione del trentesimo anniversario dalla gloriosa annata che segnò l’inizio di una nuova era per il club brasiliano, Nike, attuale sponsor tecnico del Corinthians, ha omaggiato i campioni del 1990 e, più in generale, di quell’indimenticabile epoca con la nuova maglia per la stagione 2020-21.

La maglia dell’SC Corinthians Paulista 2020-21, rigorosamente bianca, è caratterizzata da un colletto a polo nero, fissato da due bottoncini centrali, che tanto ricorda il template utilizzato per la nuova divisa dell’Atletico Madrid.

Una maglia che si rifà non soltanto all’epica casacca sfoggiata durante il Brasileirão del 1990, ma anche alla maglia indossata dalla squadra sudamericana dal 1992 al 1994 (entrambe realizzate dal brand brasiliano Finta), dalla quale trae ispirazione per la striscia bianca situata in basso al colletto.

Un’ulteriore prova del fatto che Nike si sia ispirata complessivamente ad un’era indimenticabile della storia del Timão (ovvero gli anni ’90, inaugurati dalla vittoria del primo campionato brasiliano e che rappresentarono un vero e proprio punto di svolta per le sorti del club) è anche la scritta “Início de uma era“, collocata all’interno della maglia e in corrispondenza della nuca.

A differenza di quella dell’Atletico Madrid, questa maglia è decorata anche dai bordi neri sulle maniche e da una linea a forma di fulmine (anziché retta) posta sui fianchi, dettagli entrambi presenti in nero.

In particolare, il design che corre lungo i lati della maglia è impreziosito da una grafica a scacchi in grigio (purtroppo disponibile solo nella versione da giocatore) che raffigura la bandiera fluttuante di São Paulo, stato dell’omonima città dove ha sede il Corinthians.

Un’altra chicca di questo minuziosissimo completo è sicuramente lo speciale font utilizzato per nomi e numeri, ritraente una grafica che, similmente a quella posta ai lati della maglia, rende omaggio alla bandiera paulista e che rievoca lo stesso carattere adottato in quei primi anni ’90.

Per di più sui numeri è raffigurata, oltre allo stemma societario, anche la sagoma del Craque Neto (stella principale di quella leggendaria squadra campione del Brasile) mentre esulta dopo un gol: un’immagine iconica tratta proprio dalla foto sottostante.

Il kit è inoltre corredato da pantaloncini neri e da calzettoni bianchi.

La nuova maglia del Corinthians è quindi un tributo al preludio di uno dei periodi più gloriosi della storia del Timão: un trionfo, quello avvenuto il 16 dicembre 1990, che fece da apripista ad un decennio in cui la squadra brasiliana alzò al cielo ben 8 trofei, tra cui altre due Série A.

Un successo che racchiude l’essenza del tifo corintiano, massimo esponente della cosiddetta “loucura“, la follia che accomuna i tanti sostenitori della squadra paulista.

Presentata in vista del prossimo Brasileirão (per cui si spera che la casacca possa essere di buon auspicio), la maglia è stata rilasciata attraverso un sensazionale video promozionale che celebra, per l’appunto, l’inarrestabile loucura corintiana, descritta più forte anche della quarantena che ha costretto i tifosi a restare rinchiusi nelle proprie abitazioni, e che rammenta il ricordo della folle conquista del primo campionato nazionale, vinto da sfavoriti.

Un ricordo che, nonostante i trent’anni trascorsi, continua ad aleggiare nelle case di migliaia di appassionati del Time do Povo, come mostrato nel filmato.

Maglia portiere Corinthians 2020-2021

La nuova divisa da portiere del Corinthians è azzurra in onore della casacca indossata dal goleiro Ronaldo proprio nel 1990. La maglia è ornata da un particolare motivo, previsto dal nuovo template Nike per portieri, e da un semplice colletto a girocollo nero. Sempre nera è anche la striscia applicata sui fianchi.

Come giudicate il lavoro svolto da Nike per le nuove maglie del Corinthians 2020-2021?