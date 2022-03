La maglia speciale della Danimarca con Hummel e BLS Hafnia

La Danimarca ha presentato una maglia speciale realizzata in collaborazione con Hummel e BLS Hafnia, un marchio di moda fondato a Copenhagen nel 2011.

Una maglia che vuole rendere omaggio alle nuove generazioni e che fa parte di un’ampia collezione lifestyle. La vedremo in campo il 29 marzo nell’amichevole contro la Serbia.

Can you feel it? A breath of fresh air, a unique look for the new generation.

BLS Hafnia and hummel have come together to design a limited edition national team shirt for Denmark, which pays tribute to the new generation.#hummelsport #ForDanmark pic.twitter.com/E69M54yJ9m

