La maglia dell’Inter 2021-2022, the new skin of Milano

I campioni d’Italia dell’Inter hanno finalmente svelato insieme a Nike la nuova maglia 2021-2022, una delle più attese della stagione per il suo concept rivoluzionario.

Presentata con lo slogan “The new skin of Milano” nel video ufficiale, la nuova casacca è caratterizzata da una trama a pelle di serpente che richiama il Biscione, storico simbolo del club nerazzurro e della città di Milano.

Non abbiamo davanti una maglia tradizionale e come tale è stata subito oggetto di critiche e commenti negativi, in particolare dai tifosi e dagli appassionati meno avvezzi ai cambiamenti. Uno degli aspetti più criticati riguarda la ridotta presenza del nero, che oltre a colorare lo scollo a V e il bordo delle maniche, si perde in mezzo alle squame blu e azzurre.

Sul petto compaiono lo scudetto tricolore, lo swoosh Nike e il logo dell’Inter entrambi dorati, ma non c’è il main sponsor dopo l’addio di Pirelli al termine di una sponsorizzazione record durata 26 anni. A proposito di sponsor, la novità è la presenza del marchio Lenovo sul retro, sempre in oro.

I nomi e i numeri, sempre con il font unico della Serie A, sono a sorpresa bianchi e non dorati come ci si poteva immaginare. I pantaloncini e i calzettoni, a differenza della maglia, sono molto più sobri con il nero a farla da padrone accompagnato da finiture in oro.

