La maglia dell’Italia per gli Europei 2021 ispirata alla cultura del Rinascimento

Finalmente torna la Nazionale! In vista degli impegni di Nations League contro Bosnia e Olanda gli Azzurri si sono radunati a Coverciano sotto la guida del ct Roberto Mancini.

Nell’occasione Puma ha presentato la nuova maglia dell’Italia per gli Europei 2021 che partiranno da Roma il prossimo 11 giugno.

In linea con la campagna Crafted from Culture di Puma che ha riscosso molti consensi, la prima maglia azzurra è decorata da una trama ispirata ai disegni rinascimentali. Uno stile che ha debuttato sul Renaissance kit, la terza maglia verde, un successo commerciale che ha inciso per il 35% delle vendite delle maglie ufficiali della Nazionale nel 2019, come evidenziato nella relazione di attività 2019 della FIGC.

I fregi rinascimentali ricoprono la parte frontale e le maniche, mentre il retro è azzurro. Il colletto è blu navy a polo con una scollatura a ‘V’ a costine, sempre in blu sono i bordi delle maniche su cui è ricamato il tricolore italiano. La scritta “Italia” e la nostra bandiera sono ricamati inoltre sul retro del colletto.

“Durante il Rinascimento l’Italia era l’epicentro della creatività e dell’innovazione. L’Italia non ha solo influenzato il mondo, l’ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d’Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale che è stata creata in Italia per ispirare lo stile di vita del mondo attraverso una creatività imprevedibile. La nuova maglia mostrerà al mondo l’orgoglio, la passione e l’entusiasmo degli italiani” ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di Puma.

“La maglia della Nazionale rappresenta la passione e il desiderio di vittoria di milioni di tifosi nel mondo, indossarla è un’emozione unica, una carica di orgoglio e senso di responsabilità che ci spinge a dare sempre il massimo. La ricchezza di significato e di valori del passato uniti alla bellezza del prodotto e all’avanguardia tecnologica, la rendono perfetta per vestire la nostra ambizione e i sogni dei nostri tifosi”, ha dichiarato Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale.