La prima volta di Nike sulla maglia del Liverpool 2020-2021

Il matrimonio tra Liverpool e Nike è sicuramente una delle novità più attese dell’anno per gli appassionati di calcio. Dopo cinque stagioni con New Balance, i Reds hanno sposato la causa americana, apprestandosi a indossare per la prima volta nella storia lo storico swoosh Nike.

La nuova maglia è stata svelata in un unboxing a distanza, pubblicato sul canale YouTube del Liverpool, con protagonisti capitan Henderson e alcuni compagni.



Tell us never. La frase scelta da Nike per accompagnare il lancio dell’home kit sintetizza alla perfezione la tenacia e la forza della squadra guidata da Klopp. Freschi vincitrici della Premier League, appena conquistata a distanza di 30 anni, i Reds sono stati capaci nel giro di un anno solare di vincere praticamente tutto.

Maglia Home Liverpool 2020-2021

Il risultato vira parzialmente sul classico. Nike non stravolge la sacralità del classico rosso, ma osa per quanto riguarda colletto, con una inedita forma a V sovrapposta, e maniche, proponendo il bianco e il verde acqua come nuovo abbinamento cromatico. Un trio di colori che richiama la storia dei Reds e del suo simbolo.

Il verde acqua ricorda l’ombra del Liver Bird che si trova in cima al famoso Liver Building e le maglie usate dal 1993 al 1996.

Si ridipinge di bianco lo stemma, così come lo swoosh Nike e lo sponsor Standard Chartered. Sul retro, appena sotto il colletto, immancabile l’omaggio alle 96 vittime dell’Hillsborough.

Una striscia bianca verticale unisce sui fianchi maglia e pantaloncino, che invece presenta uno stile semplice e pulito in un classico rosso, uniforme a quello usato per la maglia. Sui calzettoni ritroviamo due strisce bianco e verde acqua a ornare il solito rosso, richiamando lo stile di maniche e colletto.

Il tessuto scelto da Nike è il classico Vaporknit per la versione Authentic. Le divise, che vestiranno le squadre maschili, femminili e tutta l’Academy, sono realizzate in poliestere riciclato al 100%, con bottiglie di plastica riciclate.

Maglia Portiere Liverpool 2020-2021

Grigio scuro e nero sono i colori scelti per le divise di Alisson e Adrian, estremi difensori del Liverpool. Il template è il nuovo Gardien III che Nike utilizza per quasi tutti i suoi club 2020-2021.

Con il lancio della nuova maglia, Nike e Liverpool hanno annunciato due importanti iniziative per il sociale. I Reds regaleranno, tramite l’iniziativa “Red Neighbours”, 100 home kit a ragazzi impegnati ad aiutare la comunità di Liverpool durante l’emergenza Covid-19.

Nike ha invece comunicato il sostegno un’iniziativa della comunità locale di Toxteth, sobborgo di Liverpool, per favorire l’integrazione sportiva dei giovani meno abbienti dai 4 ai 16 anni. Attraverso il programma “Made to Play” verranno istituite borse di studio, vacanze scolastiche, campi estivi e l’istituzione di una squadra femminile.

Come giudicate la prima volta di Nike con il Liverpool?