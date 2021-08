La maglia mashup di Participation Trophy Studio che celebra la storia tra Roma e Nike

Il passaggio da Nike a New Balance compiuto dalla Roma ha lasciato molti appassionati di maglie col fiato sospeso e con una domanda nella testa: può il brand di Boston riprodurre delle maglie tanto uniche e particolari come ha fatto il baffo americano dal 2014 fino alla stagione scorsa?

Le nuove magliette per le partite in casa e quelle in trasferta sono state già svelate, ma durante l’attesa delle nuove maglie della Roma firmate da New Balance c’è chi ha deciso di celebrare le sette stagioni di Nike con un progetto unico. Participation Trophy Studio ha raccolto le migliori divise giallorosse brandizzate Nike in una divisa unica rinominata ‘AS Roma “Colosseum” Mashup Jersey‘.

Come potete ammirare in queste foto, le particolarità di questa maglietta celebrativa che balzano subito all’occhio sono almeno due. Non solo sono state utilizzate sia maglie home sia maglie away per creare questa divisa, ma la combinazione di queste è stata fatta appositamente per ricreare una tipica immagine da cartolina della città di Roma: un tramonto sopra al monumentale Colosseo.

Per i fan di questi lavori particolari, dobbiamo però dare una brutta notizia. Questo mosaico di maglie della Roma è stata prodotta in un pezzo solo, quindi non sarà possibile trovarla in giro.

Cosa ne pensate di questa maglia mashup? Vorreste vedere altre divise che celebrano una squadra in questo modo particolare?