Tutte le maglie della Roma targate Nike: qual è la più bella?

È notizia di pochi giorni fa la rottura anticipata tra la Nike e la Roma per la fornitura del materiale tecnico.

Dopo avervi mostrato le immagini della nuova maglia della Roma 2020-2021, abbiamo deciso di raccogliere tutte le maglie Nike che i giallorossi hanno indossato nelle ultime sei stagioni.

Maglie Roma 2014-2015

Per l’esordio sulle maglie della Roma, Nike ha proposto un look classico a polo per la prima maglia, rossa con dettagli arancioni. La seconda è completamente bianca e presenta una banda diagonale bicolore arancione e rossa. La terza è “nero ebano” con finiture arancioni.

Maglie Roma 2015-2016

L’armatura dei centurioni come ispirazione per la prima maglia, caratterizzata da due tonalità più scure di rosso, uno per il colore principale e l’altro per spalle e maniche. Dettagli in arancione completano la maglia.

La mappa della città di Roma tono su tono, è invece presente sulla seconda maglia, bianca con dettagli arancioni e rossi. Omaggio al colore della Lupa dello stemma societario per la terza maglia, in grigio chiaro con finiture nere e stemma bicolore.

Maglie Roma 2016-2017

Richiamo al Colosseo per la prima maglia con delle sottili linee tono su tono, sfalsate diagonalmente, che riproducono la struttura dello storico monumento cittadino.

La seconda maglia ha una tonalità di bianco leggermente più scura che riprende il colore di molti monumenti presenti in città, il bianco marmo. La maglia inoltre è impreziosita dal ritorno del “lupetto” ideato da Piero Gratton. La terza maglia è arancione caratterizzata da un motivo a righe sottili sfumate di colore giallo.

La Nike per questa stagione ha introdotto una maglia speciale che i giallorossi hanno indossato nel derby contro la Lazio, rosso porpora con finiture dorate e logo monocolore, impreziosita dalla scritta “SPQR” sul davanti.

Maglie Roma 2017-2018

Ritorno ai colori sociali per la prima maglia come celebrazione dei 90 anni del club, ufficialmente chiamati “Giallo Roma e Rosso Roma”.

I monumenti storici, delle colonne stilizzate in questo caso, sono gli elementi scelti per la grafica della seconda maglia, bianca con dettagli rossi. La terza è marrone scuro ed esibisce una grafica camouflage tono su tono, in linea con i modelli delle terze maglie Nike di quella stagione, completata da finiture arancioni.

Ad aprile 2018 la Roma stringe una partnership con “Qatar Airways” che sarà sponsor del club fino alla stagione 2020-2021 (ultima anche di Nike).

Maglie Roma 2018-2019

Prima maglia (con nuovo sponsor) che torna ad avere una tonalità di rosso leggermente più scura. Il pattern utilizzato per la grafica sul davanti richiama la rete metallica delle armature dei soldati romani.

Per la seconda torna il grigio (come nel 2015-2016) completata da finiture nere. Terza maglia gialla che propone elementi già visti, la mappa della città di Roma, il “lupetto” di Gratton, appena distinguibile sopra di essa e lo stemma societario bicolore (grigio e rosso).

Maglie Roma 2019-2020

Il leitmotiv che ha seguito la Nike per questa stagione sono i fulmini, che erano raffigurati sugli scudi dei soldati romani. Nelle prima maglia, rossa come da tradizione, appaiono sul colletto e sui bordini delle maniche, nella seconda, bianca, ne è presente uno più grande in arancione, giallo e rosso che si estende in diagonale lungo la parte frontale della maglia.

La terza vede una novità per Nike, il colore blu, presente su molti modelli del passato della società giallorossa. La grafica sottile, tono su tono, riproduce elementi distintivi del club (il “lupetto” e la scritta “ASR”) infine tessuto e design richiamano le maglie degli anni ’90, accompagnate dal logo old style della Nike in giallo.

Di recente anche il sito ufficiale della Roma ha lanciato un sondaggio per decretare la maglia home migliore della partnership con Nike. Ora tocca a voi, in un ipotetico podio quali sono le 3 maglie più belle realizzate da Nike per la Roma?