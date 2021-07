La maglia del Newcastle 2021-2022 di Castore omaggia l’era degli “intrattenitori”

A seguito dei rumors primaverili l’annuncio tanto atteso è arrivato, da luglio Castore e Newcastle hanno cominciato la loro partnership pluriennale.

Due mondi che sembrano incontrarsi nel momento perfetto, il club inglese dopo la promozione in Premier nel 2017 naviga nell’anonimato di metà classifica e vuole provare a riportare entusiasmo tra tifosi e società, mentre il brand sportivo dei fratelli Beahon è in cerca di visibilità dopo aver intrapreso la strada nel mondo del calcio a partire dall’accordo siglato lo scorso anno con i Rangers.

Il primo lavoro frutto della collaborazione tra i Magpies e Castore è una maglia che rende omaggio ad un’era tra le migliori della sua storia, quella degli “Entertainers” (letteralmente gli “intrattenitori”) tra cui militavano giocatori come Asprilla e Shearer, a metà anni ’90.

La maglia presenta tre ampie bande verticali, una nera al centro e due bianche ai lati, sia sul fronte che sul retro. Spalle, maniche e fianchi sono colorati di nero ed un pannello bianco si trova sotto le ascelle, il collo alla coreana è bianco mentre gli orli delle maniche sono decorati da righine bianconere.

Per richiamare l’azzurro del nastro dello stemma societario sono presenti degli inserti in contrasto sui lembi del colletto e nella finitura del pannello in mesh posto sulla schiena. L’omaggio ai tifosi è ricamato all’interno del collo con la scritta “black and white army“, mentre nel retro è ricamato in bianco l’acronimo NUFC, infine, lo slogan di Castore “Better Never Stops” è inciso all’interno del fondoschiena.

I pantaloncini sono neri con finiture azzurre inserite all’interno degli stessi ed in fondo alle due bande bianche poste ai lati, anche i calzettoni sono neri e presentano un risvolto bianco alla cui estremità si trova una sottile riga azzurra.

Maglia portiere Newcastle 2021-2022

Assieme al kit home è stata svelata la prima casacca per i portieri, il template utilizzato è lo stesso, ma differisce nel disegno e ovviamente nei colori. Diversi toni di viola si mescolano nel motivo a bande diagonali che decora la parte frontale della maglia, invece spalle e maniche sono coperte da una tinta più scura ed il retro da una più chiara. Gli inserti e gli sponsor sono colorati di nero, mentre lo stemma del Newcastle mantiene i colori sociali.

I pantaloncini sono viola con inserti lilla e neri e i calzettoni, al contrario, sono lilla con risvolto viola e ricami neri.

Qual è il vostro giudizio sulla nuova maglia del Newcastle 2021-2022 realizzata da Castore?