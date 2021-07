L’esordio di New Balance con la maglia della Roma 2021-2022

Dopo lo sbarco di Mourinho mancava solo la presentazione della nuova maglia per dare il via alla stagione 2021-2022 della Roma. Per la prima volta i giallorossi sono sponsorizzati da New Balance che segna così il suo debutto in Serie A.

Un esordio senza eccessi all’insegna della semplicità, la maglia è rossa con uno scollo a V e una serie di pinstripes tono su tono. Il giallo compare frontalmente sui bordi delle maniche, sul logo di New Balance e sul nuovo main sponsor Digitalbits. Sempre in giallo sono le stampe di nomi e numeri, la scritta “AS Roma” sul retro del collo e il co-sponsor Hyundai.

Un ultimo dettaglio lo troviamo sul bordo interno dove è cucita un’etichetta con la scritta “La Lupa”.

Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, ha dichiarato: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo”.

Essenziali anche i pantaloncini, rossi con un piccolo inserto giallo sui lati, mentre i calzettoni sono caratterizzati da una banda orizzontale bianca e gialla.

“New Balance ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell’AS Roma con una silhouette classica e unica. L’abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest’anno mira a celebrarlo”., sono state le parole di Kenny McCallum, direttore generale di New Balance Football.

Maglia portiere Roma 2021-2022

La divisa riservata ai portieri è nera con una grafica astratta grigia che ricopre la parte frontale e le maniche, il colletto è a girocollo.

Qual è il vostro giudizio sul primo lavoro di New Balance per la Roma 2021-2022? Avevate altre aspettative?