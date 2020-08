La maglia celebrativa del Servette per i 130 anni di storia del club

Restiamo in Svizzera e dal lago di Lugano ci trasferiamo sulle sponde ginevrine del lago Lemano per presentarvi la maglia celebrativa di Puma per i 130 anni di storia del Servette.

La divisa, senza sponsor e rigorosamente a maniche lunghe, presenta il logo dell’epoca, creato allora dal grafico del club Cédric Gobet, ricamato all’altezza del petto sinistro. Sul retro troviamo l’iscrizione del 130° anniversario in stampa dorata.

Il logo Puma è presente tono su tono . Anche il nome e il numero hanno un design speciale. I pantaloncini sono bianchi e i calzettoni granata con logo Puma in bianco.

Per ricostruire la maglia celebrativa la società ha trovato nei suoi archivi una foto di squadra del 1892 del Football Club de la Servette, scattata sulla Plaine de Plainpalais dove i ginevrini giocavano all’epoca.

Considerato che il luogo ha oggi radicalmente cambiato aspetto, la fotografia attuale nella quale i romandi sono ritratti con lo sguardo serio e nella medesima posa, con tanto di cappellini dell’epoca, in stile Peaky Blinders, è stata realizzata al Centro sportivo des Evaux.

Il club ha precisato che i giocatori in piedi alle estremità (Kyei e Severin) non stanno fumando un sigaro, ma si sono messi in bocca un legnetto all’insaputa del fotografo, dando un tocco di originalità in più alla foto.

Su Youtube si trova anche il video del making of.

Inizialmente prodotte in soli 300 esemplari e acquistabili unicamente sullo shop online al costo di 130 franchi, spese di spedizione comprese, sono andate letteralmente a ruba. Tant’è che dopo una sola settimana il club ha deciso di riproporle ancora fino al 6 agosto.

“Les Grenats” avrebbero dovuto indossare la maglia celebrativa il 22 marzo contro lo Young Boys, due giorni dopo la ricorrenza della fondazione del club, ma a causa della pandemia hanno potuto utilizzare la divisa solo in occasione del derby del Rodano del 3 agosto 2020 contro i vallesani del Sion.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Puma ha fatto un buon lavoro per i 130 anni del Servette?