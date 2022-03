Il Fortuna Dusseldorf, club che milita nella seconda divisione tedesca, ha presentato una maglia speciale disegnata in collaborazione con l’artista cittadino Jacques Tilly. L’obiettivo era sottolineare il legame esistente tra la squadra e la città che ha dato i natali allo scultore tedesco, famoso in tutta la Germania per i carri satirici del carnevale di Dusseldorf, oltre che per le sue caricature.

La figura che decora il corpo della maglia si compone infatti da molteplici caricature che raffigurano luoghi, monumenti e simboli della città tedesca uniti ai riferimenti al club, quali lo stadio, il tifo appassionato e i trofei conquistati negli anni. Il resto della divisa rimane invece molto semplice, il bianco ospita nella parte frontale delle righe orizzontali tono su tono quasi impercettibili e le stripes Adidas corrono sui fianchi colorate di nero. L’ancora, stemma della città di Dusseldorf, si trova nel retro del collo e divide l’anno 1895, ossia l’anno di fondazione del club.

La società tedesca non è nuova a progetti del genere, nelle stagioni passate sono diverse le maglie che hanno omaggiato la storia sportiva e culturale della città. Fra queste ricordiamo la maglia dedicata ai Köbes, i lavoratori dei birrifici locali in difficoltà dopo il periodo di pandemia, la divisa commemorativa per Toni Turek, ex portiere del Dusseldorf e campione del mondo con la Germania nel 1954 e ancora la maglia in collaborazione con la band Die Toten Hosen, rivisitazione della divisa 2001-2002, stagione in cui il gruppo era sponsor del club.

Design così vivaci non sempre ottengono l’approvazione del pubblico, forse però non è il caso delle maglie del F95 che riescono ad unire look atipici a simboli culturali e sportivi dando luce a divise degne di nota.

Voi siete d’accordo? Vi piacciono le maglie speciali del Fortuna Dusseldorf?