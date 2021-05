La Ternana celebra la promozione in B con la divisa storica del 1967-68!

In occasione dell’ultima giornata di Serie C, la Ternana è scesa in campo con una maglia speciale ispirata a quella da trasferta della stagione 1967-68.

L’idea è arrivata dai tifosi delle Fere ed è stata subito accolta dal presidente Stefano Bandecchi in collaborazione con lo sponsor tecnico Macron. Il kit ufficialmente non celebra un momento particolare, ma c’è un’analogia con il 1967-68, infatti anche in quella stagione la Ternana vinse il campionato di Serie C. La squadra guidata all’epoca da Corrado Viciani riuscì in pochi anni ad approdare anche in Serie A per la prima volta nella storia dei rossoverdi.

La casacca commemorativa è bianca con banda diagonale rossoverde, al cui interno campeggia la Viverna (assente invece sulla maglia originale). Il colletto bicolore è a polo, i colori sociali sono messi in risalto anche nella parte terminale delle maniche.

I pantaloncini e i calzettoni sono presi in prestito dalla divisa casalinga 2020-21, quindi sono rispettivamente neri e rossi con risvolto verde. Il medesimo modello è stato usato per i portieri con il colore nero a farla da padrone e senza la fascia diagonale.

L’esordio in campo è avvenuto contro la Juve Stabia in una rocambolesca partita terminata 4-3 per i campani in pieno recupero. Tutte le divise saranno vendute presto all’asta e il ricavato andrà interamente in beneficenza.

Che ne pensate di questa iniziativa della Ternana per celebrare la promozione in Serie B?