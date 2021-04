La maglia dell’Argentina 2021, omaggio alle province con un particolare “camouflage”

Continua il “round” di presentazioni delle maglie Adidas e questo giro tocca alla nazionale Albiceleste.

Per la prossima Copa America, in programma dall’11 giugno al 10 luglio e che si svolgerà tra Colombia e proprio Argentina, il brand tedesco sceglie di rinnovare il look della selezione del Sol de Mayo omaggiando le province che costituiscono il paese sudamericano.



Prima maglia Argentina 2021

Il design generale della divisa home non si discosta molto dalla tradizione e presenta uno sfondo bianco su cui scorrono verticalmente bande color celeste andando a coprire l’intera maglia. In esse troviamo il dettaglio, infatti le righe sono decorate da una grafica “camo” che trae ispirazione dalle ventiquattro province che costituiscono la nazione Argentina.

Il collo e i bordi delle maniche sono bianchi, le stripes Adidas celesti sono poste solo sulle spalle, sul petto sono ricamati il logo Adidas e lo stemma della AFA – Asociaciòn del Futbol Argentino, infine nel retro del collo si trova il Sol de Mayo.

I pantaloncini sono neri con le tre strisce ai lati celesti mentre i calzettoni sono bianchi con le strisce ancora una volta celesti, poste nel risvolto.

La nuova divisa ha esordito nella partita amichevole fra Argentina e Giappone Under 23.

Seconda maglia Argentina 2021

La divisa away fa parte del catalogo teamwear, più precisamente del modello Condivo 20, è colorata di verde petrolio ed è decorata nel corpo centrale, sia su fronte che su retro, da una trama a sfumature irregolari tono su tono con la bandiera argentina che invece “borda” le maniche.

Logo e stripes Adidas sono colorati di celeste, lo stemma dell’AFA è ricamato sul cuore mentre nel retro del collo scompare il Sol de Mayo.

I pantaloncini con dettagli celeste si abbiano in tinta alla maglia, così come i calzettoni che inseriscono le stripes bianche nel risvolto celeste.

Saranno questi quindi i due kit che accompagneranno la Selecciòn durante la competizione continentale sudamericana.

La scelta di inserire una trama nelle bande celesti ha fatto storcere il naso a qualche tifoso mentre altri hanno preso di buon gusto questo “azzardo”. Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!