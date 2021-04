Kappa e Aston Villa ancora insieme con le maglie 2020-2021

Dopo la salvezza all’ultima giornata della passata stagione, quest’anno l’Aston Villa è in corsa per obiettivi più nobili come la qualificazione alle Coppe Europee. Ad accompagnarla in questa corsa c’è un’azienda di abbigliamento sportivo italiano, la Kappa, che per il secondo anno consecutivo veste la squadra guidata da Dean Smith.

Prima maglia Aston Villa 2020-2021

La nuova maglia dell’Aston Villa rimane fedele alla tradizione, con una parte centrale bordeaux e maniche celesti. Questo colore sovrasta anche la parte superiore, fino ad arrivare al collo. Al di sotto di questo, si presenta un design gessato che scorre lungo tutta la parte anteriore e posteriore, interrotto ai lati da sottili linee di celeste.

Lo stemma del club è applicato in gomma rialzata, accompagnato dagli omini di Kappa e dal nuovo front sponsor Cazoo (lo stesso visto sulle maglie dell’Everton). In alto, sulla parte posteriore della divisa, troviamo un leone del club stilizzato, mentre il motto “Part of the proud” lo si trova all’interno del collo.

Pantaloncini bianchi con calzini bordeaux e blu completano l’uniforme. In alternativa, ecco pronti dei pantaloncini bordeaux con calzettoni celesti.

Seconda maglia Aston Villa 2020-2021

La seconda divisa dei Lions si presenta con un tessuto nero accompagnato dal celeste degli inserti; nello specifico, questo colore lo troviamo rispettivamente sul colletto, sui loghi della Kappa e sul main sponsor. Al contrario, uno spazio marginale viene lasciato al bordeaux che traspare nella parte centrale della maglia grazie a delle sottili linee che, partendo dal colletto, scorrono fino alla parte bassa. La trama si presenta uguale anche sul lato posteriore dove troviamo, anche stavolta, il leone stilizzato, simbolo della squadra di Birmingham.

Total black, invece, i pantaloncini ed i calzettoni, con leggeri richiami ai colori sociali della squadra sui bordi.

Terza maglia Aston Villa 2020-2021

L’ultimo dei trittico di kit di questa stagione dei Villans è bianco. I dettagli mescolano, invece, il blu navy e giallo tra di loro, come si può evincere anche dallo scollo a V.

Sulla parte frontale notiamo una grafica mimetica che ricorda un po’ le fantasie viste sulle divise del Napoli delle passate stagioni. I pantaloncini, in questo caso, non riprendono il colore della parte superiore ma, al contrario, vedono una forte presenza del blu e del giallo. Abbinati alla divisa, invece, vi sono i calzettoni bianchi.