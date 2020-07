Everton, le nuove maglie 2020-2021 con Hummel e Cazoo

Anno di rivoluzione per l’Everton: cambiano infatti sia lo sponsor tecnico, da Umbro a Hummel, che il main sponsor in evidenza sulla maglia, da SportPesa a Cazoo. Ma saranno rivoluzionate anche le divise?

Andiamo a vedere il nuovo kit home presentato pochi giorni fa al grido di “More Than Eleven”: una campagna che mette l’accento sugli elementi extra-campo come tifosi e potenziale influenza del calcio in altri ambiti.

Prima maglia Everton 2020-2021

La maglia home si presenta con un look minimal in continuità con gli ultimi kit. Il colore dominante rimane il classico royal blue al quale vengono aggiunti degli inserti bianchi: a partire dal logo caratteristico di hummel, presente su entrambe le spalle, per passare ai bordi delle maniche ed infine al nuovo sponsor Cazoo nella classica posizione centrale.

La dedica ai tifosi

Se ad una prima occhiata la maglia sembra priva di particolari degni di nota, uno sguardo più attento riuscirà a notare l’omaggio che Hummel ha deciso di dedicare al famoso inno dei Toffees “Z-Cars”, riproducendo la soundbar della canzone ed espandendola in diagonale lungo tutta la parte frontale della maglietta.

Queste le parole dell’attaccante Calvert-Lewin: “Z-Cars è sinonimo di Everton e Goodison-Park, ci sono mancati molto i nostri tifosi nelle ultime settimane. Mi è veramente piaciuto il dettaglio della soundbar intrecciata nel tessuto, non vedo l’ora di indossarlo e sentire l’urlo dei tifosi ”.

Anche il Manchester City omaggiò il suo inno riproducendo l’onda sonora sulla maglia del 2011-12.

Sostenibilità per la produzione

L’altra interessante novità, che fa parte dell’iniziativa “Everton for Change” riguardante la sostenibilità ambientale, riguarda la tecnologia ZeroH2O dry-dye di Hummel, la quale permette di risparmiare significativamente sui consumi di acqua ed energia implicati nel processo di produzione dei kit.

Completano la divisa casalinga i pantaloncini bianchi con loghi blu sui lati e i calzettoni bianchi con inserti e logo blu frontale.

Maglia portiere Everton 2020-21

La divisa dei portieri, realizzata in collaborazione con i giocatori, è caratterizzata da due tonalità di verde, una principale più chiara ed una più scura utilizzata per le grafiche, presenti su ambo i lati della maglietta, raffiguranti le “onde” di una musica beat che rappresentano la velocità ed intensità di una partita di Premier League.

Rompono rispetto al passato le maniche che diventano corte anche per i portieri.

“Mi è piaciuto poter dare dei consigli sulle magliette di quest’anno, il team Hummel ha veramente ascoltato ciò che ci piaceva in termini di colori e maniche corte”, queste le parole del portiere Jordan Pickford.

E voi che ne pensate del lavoro di Hummel all’esordio sulle maglie dell’Everton 2020-2021?