È un giorno speciale per i Gunners e i loro fan. Arsenal e adidas hanno svelato la nuova maglia per la stagione 2024-2025, un design che promette di diventare un classico istantaneo. Il fulcro del nuovo look? Il ritorno dell’iconico cannone, che prende il posto d’onore al centro della maglia per la prima volta dopo 34 anni.

Un Tributo alla Storia con uno Sguardo al Futuro

Nella nuova maglia dell’Arsenal il rosso intenso e il bianco si fondono con tocchi di blu navy, offrendo un look che celebra la ricca eredità del club. Questo ritorno del cannone, simbolo storico del club, riporta i fan alla stagione 1989-90, quando il Cannone faceva capolino sulla maglia. Ma c’è di più: per la stagione 2024-25, il cannone non sarà solo sulla maglia home, ma anche sul kit da trasferta e sulla terza maglia, creando un’armonia visiva senza precedenti.

Dettagli e Tecnologia all’Avanguardia

Non è solo una questione di estetica. La nuova maglia è realizzata con un tessuto strutturato unico, che offre una sensazione di consistenza e profondità al tatto. Le tre strisce adidas e i pannelli laterali in blu navy si integrano perfettamente con il design, creando una connessione fluida tra maglia e pantaloncini che saranno bianchi o rossi. E per quanto riguarda la performance? Le maglie sono dotate delle ultime innovazioni tecnologiche di adidas. La versione da campo utilizza la tecnologia HEAT.RDY per mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi è equipaggiata con AEROREADY, che assorbe e traspira per mantenere il corpo asciutto.

Un Lancio da Ricordare

Il debutto del nuovo kit è stato accompagnato da un film tributo emozionante, interpretato dai giocatori chiave dell’Arsenal come Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Alessia Russo, Beth Mead e Lotte Wubben-Moy. Il film esplora l’importanza del Cannone per i giocatori e i tifosi, ambientato nei luoghi simbolici dell’Emirates Stadium, dalla North Bank agli spogliatoi.

Dichiarazioni dal cuore del Club

Sam Handy, SVP Product and Design di adidas, ha spiegato: “Abbiamo voluto legare questa stagione all’iconografia dell’Arsenal – e non c’è simbolo più iconico dell’Arsenal che il Cannone. Questa stagione è tutta incentrata sul ruolo del Cannone nell’eredità del club e sulla sua reintroduzione a una nuova generazione di tifosi e giocatori”.

Anche i giocatori hanno espresso il loro entusiasmo. Gabriel Martinelli ha detto: “Il Cannone incarna il nostro spirito. Siamo entusiasti di indossarlo orgogliosamente in campo nella prossima stagione”. Alessia Russo ha aggiunto: “Mi piace la semplicità di questo nuovo kit, che dà spazio al Cannone di risaltare. Ci riempirà di fiducia ogni volta che metteremo piede in campo”.

Il nuovo kit home dell’Arsenal per la stagione 2024-25 è disponibile su Arsenal Direct, sul sito adidas.ito su ThePitch Football. Non perdete l’opportunità di possedere un pezzo di storia e di mostrare con orgoglio il simbolo che rappresenta il cuore e l’anima dei Gunners.

Con il ritorno del cannone, il nuovo kit home dell’Arsenal non è solo una maglia, ma un omaggio al passato e una promessa per il futuro, unendo storia e innovazione in un design che farà battere forte il cuore dei tifosi.