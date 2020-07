Come da tradizione continua l’alternanza rosso-nero per la divisa casalinga del Bayer Leverkusen e quindi per il 2020-2021 è il nero ad essere protagonista. A realizzare la nuova maglia è Jako, sponsor tecnico per la quinta stagione consecutiva.

Prima maglia Bayer Leverkusen 2020-2021

Nonostante ciò non mancano le sorprese: Jako dice addio alla banda verticale rossa che aveva caratterizzato le ultime divise e presenta un kit completamente nero, con tre fasce verticali lucide composte da undici righe ciascuna che stanno a simboleggiare i giocatori della squadra.

Altra novità la possiamo notare sul logo, che perde i suoi classici colori (giallo, bianco e rosso) e diventa anch’esso nero con i contorni bianchi per farlo risaltare sulla maglietta.

Sulle spalle vengono interrotte le fasce verticali par lasciar spazio al logo Jako presente su ambo i lati, mentre colletto e bordi delle maniche rimangono gli ultimi sprazzi di rosso.

Il main sponsor è chiaramente Barmenia e lo troviamo in bianco nella classica posizione centrale, mentre sul colletto sono presenti due stampe: “Bayer 04” sul lato interno e “Werkself”, soprannome della squadra, sull’esterno.

“Abbiamo voluto interpretare i classici colori del club con un design più moderno” dice l’ex capitano Stefan Kiessling, ora dirigente del Leverkusen.

In accordo con in giocatori inoltre Jako ha deciso di aumentare la percentuale di elastan presente sulle maniche per favorire la libertà di movimento.

Completano il kit pantaloncini completamente neri e calzettoni neri con una banda orizzontale rossa.

La maglia è già in vendita sullo store ufficiale e segnaliamo inoltre la simpatica iniziativa del club che permette di ricevere uno sconto di 10€ sul merchandising online facendosi una foto con un giocatore del club grazie alla realtà aumentata.

E voi che ne pensate di questo restyling di Jako? Vi piace il look total black?