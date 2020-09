Rondinelle a caccia della Serie A: le maglie del Brescia 2020-2021

Dopo la delusione della passata stagione il Brescia prova a ripartire con Gigi Delneri in panchina all’inseguimento della Serie A. Per farlo indosserà le nuove maglie 2020-2021 firmate Kappa: andiamo a scoprirle.

Prima maglia Brescia 2020-20211

Diciamolo subito, il template è sostanzialmente identico per tutte le maglie, cambiano solo i colori e qualche dettaglio sulla terza.

Per la divisa home abbiamo il classico blu come colore principale e la “V”, caratteristica delle rondinelle, in bianco con due profili blu. Proprio la forma di quest’ultima sta suscitando diverse polemiche tra i tifosi i quali accusano Kappa di aver appiattito sempre di più la “V” tanto da renderla ormai secondo alcuni una semplice fascia orizzontale.

Per quanto riguarda i dettagli: sui fianchi troviamo un profilo in bianco, così come dello stesso colore sono i loghi Kappa apposti sulle spalle ed il bordo molto spesso sulle estremità delle maniche. Il colletto infine è un semplice girocollo con chiusura in stile “polo” ma senza bottoni.

Seconda maglia Brescia 2020-2021

Sulla divisa da trasferta abbiamo una classica inversione di colori con il bianco usato come colore principale ed il blu per i dettagli. L’unica differenza rispetto alla home la possiamo notare sul colletto, bicolore, con gli interni in blu.

Terza maglia Brescia 2020-2021

La terza maglia già ad una prima occhiata fa vedere qualcosa di diverso: sulla parte frontale infatti si palesa una grafica tono su tono che riproduce la “V” lungo tutta la maglietta in diverse dimensioni: sempre meno spessa mano a mano che si scende.

Qui i colori utilizzati sono il grigio per la base e l’azzurro per le rifiniture: come il logo della società ad esempio, disegnato proprio secondo questo schema cromatico.

Ultimo dettaglio sono le maniche, dove il bordo rimane grigio e viene messo in rilievo solo un triangolo in azzurro, probabilmente a richiamare la “V”.

Maglie portiere Brescia 2020-2021

Per il kit home del portiere 2020-2021 abbiamo sempre il medesimo modello con l’arancione a farla da padrone ed il bianco per gli inserti. Chiudiamo con la maglia da trasferta del portiere dove troviamo il verde come colore principale.

Come giudicate il lavoro di Kappa per il Brescia 2020-2021? Si poteva osare di più o vi piace la variazione dei soli colori?