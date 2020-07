La nuova maglia del Celtic 2020-2021: con Adidas per fare la storia

È stata presentata pochi giorni fa la nuova maglia del Celtic per la stagione 2020-2021: si tratta di un nuovo inizio per il club scozzese in quanto, finita la partnership quinquennale con New Balance, per la prima volta è Adidas a firmare i loro kit.

Prima maglia Celtic 2020-2021

La maglia home si presenta con uno stile pulito e classico: rispetto allo scorso anno il colletto torna ad essere un semplice girocollo, le hoops biancoverdi pervadono tutta la maglia e creano un effetto armonico prolungandosi anche sulle maniche.

Le three stripes di Adidas sono posizionate sulle spalle a sposarsi perfettamente con il resto del disegno e il kit è realizzato in materiale aerodry ideato per asciugare il sudore e rimanere freschi quando la partita si surriscalda.

Il main sponsor rimane Dafabet e sul retro ritroviamo Magners collocato nella parte alta della maglietta.

Dettagli ambiziosi

Nel look complessivo Adidas non sembra aver osato molto, nei dettagli però non si è risparmiata.

Gli inserti dorati presenti nel colletto, nelle maniche e nel quadrifoglio sulla parte posteriore del collo vanno ad evidenziare la volontà di questo kit di entrare a far parte della storia: se il Celtic dovesse conquistare il campionato anche quest’anno infatti, diventerebbe l’unico Club ad averlo vinto per dieci anni consecutivi.

Completano il look pantaloncini e calzettoni bianchi con logo e stripes verdi.

Maglia portiere Celtic 2020-2021

Decisamente più vivace la maglia home per i portieri, caratterizzata dal viola e dai dettagli verde fluo su colletto, maniche e fianchi. Anche i calzoncini e le calze seguono il medesimo schema di colori.

E voi che dite? Riusciranno Adidas e Celtic a festeggiare insieme? Ma soprattutto: che ne pensate del completo 2020-21 con cui sperano di farlo?