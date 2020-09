Ai nastri di partenza della prossima Serie A ci sarà anche il Crotone, il club calabrese ha svelato insieme allo sponsor tecnico Zeus le nuove maglie 2020-2021.

Prima maglia Crotone 2020-2021

La nuova maglia dei pitagorici mantiene i tradizionali colori rosso e blu su tre grandi strisce verticali, le quali sono decorate a loro volta da un “pattern greco” e da bordi seghettati. Il colletto è a ‘V’ in costine con i lembi sovrapposti, sul retro mostra le lettere “ϘΡO” in greco antico che si traducono in “KRO”, abbreviazione del nome Kroton.

Le maniche in stile raglan sono blu con un inserto rosso sulle spalle diviso da una riga argento. Presente anche quest’anno lo squalo embossato in fondo a sinistra.

Le parole di Gianni Vrenna, presidente del Crotone FC: “Oggi abbiamo presentato le nuove maglie e ci rende orgogliosi il fatto di aver rinnovato la collaborazione con lo sponsor tecnico che è Zeus. Ma la cosa che mi rende ancor più felice è quella di avere sulle maglie gli stessi sponsor che hanno vinto il campionato di Serie B, vale il famoso detto squadra che vince non si cambia e pertanto vorrei ringraziare il main sponsor ‘Salumificio San Vincenzo’ e in particolare la famiglia Rota, il co-sponsor Mimmo Vumbaca della Ford e poi c’è la ciliegina sulla torta: Envì Group, che è l’azienda che rappresento”.

Seconda maglia Crotone 2020-2021

In trasferta la maglia bianca si colora con i fumogeni della tifoseria crotonese, la grafica rossoblù che caratterizza la parte frontale è ispirata proprio al “calore” del dodicesimo uomo in campo. I colori sociali sono ripresi anche sul colletto e sul bordo delle maniche.

Il retro è interamente bianco con nomi e numeri blu bordati di rosso, ovviamente il font è quello unico della Serie A.

Terza maglia Crotone 2020-2021

Colore verde con finiture rosse per la terza maglia dei pitagorici, anche qui ritroviamo lo squalo in rilievo sulla parte frontale. Nomi e numeri sono applicati in bianco.

Vincenzo Rota, amministratore delegato del Salumificio San Vincenzo: “Siamo onorati di apparire anche quest’anno su questa prestigiosa maglia, nel Crotone abbiamo ritrovato gli stessi valori della nostra azienda: spirito di squadra, passione e tanta tanta umiltà”.

Maglie portiere Crotone 2020-2021

Un modello unico declinato in tre colori per i portieri, giallo in casa, turchese/celeste in trasferta e nero/rosso come ultima scelta. I pantaloncini e le calze sono in tinta con le rispettive casacche.

Che ne pensate dei lavori di Zeus per il grande ritorno in Serie A del Crotone?