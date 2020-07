In anteprima il nuovo font unico della Serie A 2020-2021

La stagione 2020-2021 in Serie A si appresta ad essere rivoluzionaria per quanto concerne le maglie da calcio, con due grandi novità.

La prima riguarda il divieto di inserire uno sfondo agli sponsor, addio quindi alla celebre “toppa” rossa di Lete che ha contraddistinto le divise del Napoli da oltre un decennio. La seconda è l’adozione di un font unico per tutti i club, come già accade in Premier League, Liga e Ligue 1.

La presentazione della nuova maglia dell’Inter ha svelato in anteprima il nuovo font della Serie A 2020-2021.

Questo sarà il carattere per tutti i nomi e i numeri delle maglie in Serie A, i club avranno comunque la possibilità di utilizzare un altro font per le competizioni europee.

Alla base dei numeri ogni club potrà inserire il proprio stemma, proprio come fanno i club della Liga. Nella Premier League invece tutte le squadre hanno il logo della lega.

Cosa ne pensate di questa scelta epocale e del font che vedremo nei prossimi anni?