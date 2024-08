Eleganza al potere nella maglia away del Milan 2024-2025

AC Milan e Puma hanno svelato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2024-25, combinando una raffinatezza senza tempo con un design moderno per catturare l’essenza del Milanismo. Il debutto è stato spettacolare, avvenuto allo Yankee Stadium durante un’amichevole contro il Manchester City, dove il Milan ha sfoggiato il kit away nella seconda metà del match.

Il Milan ha sorpreso i tifosi cambiando maglia a metà partita: dalla classica divisa casalinga al nuovo e affascinante Away kit, un gesto inedito che ha aggiunto un tocco di spettacolo all’evento.

Il nuovo away kit si distingue per il classico bianco, arricchito da un colletto a polo e bordi delle maniche rossoneri che richiamano le divise del 2003-04 e 2009-10. Sul petto lo stemma è in versione monocromatica, inoltre un pattern gessato tono su tono aggiunge un richiamo alle tradizionali strisce verticali della maglia casalinga.

Disponibile sia in versione Authentic che Replica, la maglia è realizzata con il tessuto Ultraweave di Puma, progettato per ridurre il peso e l’attrito, garantendo prestazioni di alto livello. La versione Replica offre lo stesso design ma con una vestibilità più larga, perfetta sia per le partite che per l’uso quotidiano. Entrambe le versioni utilizzano la tecnologia dryCell di Puma per la massima traspirazione e comfort.

Il lancio del nuovo kit fa parte dell’iniziativa “City and Milan for Change”, una collaborazione tra AC Milan e Manchester City, sostenuta da Puma. Questa iniziativa si concentra sull’impegno sociale verso la comunità di New York attraverso varie attività. Un evento speciale nel New Jersey ha riunito ragazzi e ragazze della Success Academy Charter Schools Soccer Program e del programma scolastico City In The Community (CITC) Soccerbloc, con la partecipazione di leggende di entrambi i club.

La seconda maglia del Milan 2024-2025 è disponibile presso i negozi Puma, lo store ufficiale del Milan e i migliori retailer di maglie da calcio come The Pitch Football Store. I prezzi? 140 € la versione Authentic, 95 € la Replica e 75 € la maglia da bambino-ragazzo.

Non perdete l’occasione di aggiungere questo pezzo unico alla vostra collezione e di sostenere il Milan con stile nella stagione 2024-25!