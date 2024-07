La maglia della Roma 2024-2025 dell’era di Campo Testaccio

L’AS Roma e adidas hanno svelato la nuova maglia per la stagione 2024-2025, ispirata all’era di Campo Testaccio.

Per i tifosi giallorossi questa non è solo una maglia, ma un viaggio nel tempo, un omaggio al primo stadio di proprietà del club, situato nel cuore del quartiere romano di Testaccio.

Un Tuffo nel Passato

La palette dei colori della nuova maglia riprende il rosso scuro e l’oro che caratterizzava uno degli abbonamenti usati nel 1933-34, quando l’AS Roma disputava le proprie partite al Campo Testaccio, prima di trasferirsi allo stadio Nazionale nel 1940 e poi definitivamente all’Olimpico dal 1953.

Una stagione contraddistinta dalla più larga vittoria della Roma nella storia dei derby con la Lazio: 5-0 con tripletta di Tomasi e doppietta di Bernardini.

Il design prevede l’aggiunta di sottili righe verticali dorate che richiamano le pinstripes della divisa 1996-97, in più troviamo delle righe di colore rosso più intenso.

Lo stemma del club e il logo adidas adottano l’oro dei dettagli, così come lo sponsor sul petto. Sul retro del collo compare la stampa “A.S. Roma”, anch’esso ripreso dalla tessere degli abbonamenti Anni 30. Più in basso sono apposti i nomi e i numeri dei giocatori colorati di oro.

La divisa casalinga include anche pantaloncini e calzettoni in rosso scuro con dettagli dorati, creando un look coordinato ed elegante. I tifosi potranno vedere il kit in azione per la prima volta durante l’amichevole del 22 luglio a Košice, in Slovacchia.

Dove acquistare la maglia della Roma 2024-25

La nuova maglia è disponibile nei negozi AS Roma, su adidas.it e presso JD Sports.

Non resta che indossarla e sentire l’orgoglio di essere romanisti. Come giudicate la nuova maglia della Roma 2024-2025?