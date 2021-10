Nel mese di agosto sono state presentate le nuove maglie del Crotone 2021-2022, firmate ancora da Zeus, in occasione della prima edizione del “Trofeo Luigi Vrenna” organizzato in memoria del compianto padre di Gianni, attuale presidente del club calabrese.

Ci sono alcune novità introdotte dal marchio sportivo campano, sponsor tecnico da più di dieci anni consecutivi, a partire dalla maglia home a quarti rossoblù che abbandona per quest’anno le bande verticali. Le maniche sono blu con un inserto rosso sul bordo, blu è anche il colletto alla coreana senza bottoni.

Un ulteriore dettaglio è la figura dello squalo, simbolo del club, impressa sul lato sinistro con tecnica embossed. Nomi e numeri sono applicati in bianco, quest’ultimi sono curiosamente identici a quelli della Serie A. I pantaloncini sono blu con gli orli colorati di rosso ed i calzettoni, sempre color blu, presentano un inserto sui polpacci ed il risvolto rosso.

Un’altra novità che caratterizza i completi da gara riguarda gli sponsor, ovvero tutti i partner commerciali da questa stagione sono rappresentati solamente da aziende calabresi.

La maglia away usa il grigio come colore di base, arricchito da dettagli rossoblù presenti nel girocollo e negli orli delle maniche. Anche nella divisa da trasferta lo squalo è raffigurato nel lato sinistro, curiosamente invece, nella divisa fuori casa i nomi dei giocatori sono stampati in rosso con i numeri in blu. I pantaloncini sono grigi abbinati in tinta alla maglia e presentano il medesimo inserto rossoblu nei bordi mentre i calzettoni, anch’essi grigi, presentano il risvolto blu ed un inserto rosso sui polpacci.

Che voto date alle maglie del Crotone 2021-2022?