“Questi colori ci uniscono tutti”, le maglie del Crystal Palace 2020-2021

Il Crystal Palace e Puma hanno presentato tutte e tre le divise che le Eagles indosseranno nella stagione 2020-2021. Il design e la combinazione di colori seguono uno schema condiviso, poiché il Club ed i suoi sostenitori affermano con orgoglio, “Questi colori ci uniscono tutti”.

Il pattern audace, utilizzato per tutte e tre le divise, vede delle larghe frecce che salgono dal basso verso il petto. Queste sono presenti sia sul fronte che sul retro della maglia, il che farà sicuramente piacere a molti appassionati di maglie.

I kits appena presentati sono già molto chiacchierati, perché questo stesso pattern è apparso sul profilo instagram del graphic designer “Palacekit”, tifoso del Crystal Palace, ben un anno fa.

La conferma che il Club e Puma abbiano attinto da questi lavori arriva direttamente dalle parole del presidente del Crystal Palace Steve Parish:

“Sono stato immediatamente ispirato quando ho visto il concept di un sostenitore che aveva condiviso i design su instagram, con una perfetta sinergia tra tutti i kit per la prossima stagione”.

Inoltre il Club ha da poco raggiunto un accordo di sponsorizzazione con il noto marchio di gioco online “W88” che sarà il nuovo main sponsor sulle maglie per la stagione 2020-2021.



Prima maglia Crystal Palace 2020-2021

La prima maglia è blu con le frecce rosse, logo Puma bianco e main sponsor bianco e dorato.

I pantaloncini e i calzettoni sono interamente blu, quest’ultimi presentano delle sottili strisce rosse sul risvolto.

Seconda maglia Crystal Palace 2020-2021

La seconda maglia è bianca con le frecce di diverso colore, la principale al centro in rosso e quelle sui fianchi in blu, logo Puma blu e main sponsor dorato.

I pantaloncini e i calzettoni sono bianchi, quest’ultimi come nel kit di casa presentano delle sottili strisce rosse sul risvolto.

Terza maglia Crystal Palace 2020-2021

La terza maglia è nera con le frecce nella stessa combinazione di colori della seconda maglia, logo Puma bianco e main sponsor bianco e dorato.

I pantaloncini e i calzettoni sono neri con le sottili strisce rosse sul risvolto.

Maglie Portiere Crystal Palace 2020-2021

Le maglie dei portieri sono basate sui template scelti da Puma per il 2020 e sono disponibili nelle colorazioni verde chiaro per la maglia da casa e rosa per quella da trasferta. Entrambe hanno logo Puma e main sponsor in nero.

Che giudizio date alle tre maglie del Crystal Palace 2020-2021?