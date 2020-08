Le maglie dell’Hellas Verona 2020-2021, la storia continua con Macron

Macron ed Hellas Verona hanno presentato le nuove maglie da casa e trasferta per la stagione 2020-2021.

Una scelta all’insegna della continuità nei colori che mantengono fede alla tradizione della squadra, mentre segna il suo debutto il nuovo logo dei mastini.

Prima maglia Hellas Verona 2020-2021

La prima maglia ha come colore predominante il blu, che rimane a tinta unita e diventa tono su tono nella particolare grafica prismatica che parte dal fondo e taglia diagonalmente la maglia, motivo che si ripete speculare nel retro. Il colletto è a polo con bottoncini di colore giallo, così come i piccoli “tagli” sulle spalle, i bordi delle maniche e le fasce sui fianchi.

All’interno del collo è presente un’etichetta che riprende la grafica della maglia contenente il nuovo logo e l’hashtag #TifiAMOHELLAS. Sul retro invece è ricamata in giallo la scritta VERONA.

I pantaloncini sono blu come la maglia mentre l’orlo e la fascia sui lati sono di colore giallo. Stesso discorso per i calzettoni, blu con ampio bordo giallo.

Seconda maglia Hellas Verona 2020-2021

Per la seconda maglia inversione di colori, con il giallo che prende il sopravvento e viene decorato nella parte frontale da bande verticali finissime, praticamente invisibili, tono su tono. Il colletto blu navy rimane a polo, scompaiono però in questo caso i bottoncini per fare posto ad un triangolino, che ritroviamo sull’orlo delle maniche e sul fondo dei fianchi, sempre di colore blu.

Anche il resto delle finiture, come i tagli sulle spalle e la scritta VERONA sul retro del collo sono di colore blu.

I pantaloncini, gialli in tinta, non mostrano dettagli particolari se non il triangolino già visto sulla maglia ed i calzettoni, dello stesso colore, presentano una banda blu nella parte superiore.

Giudizi sul lavoro di Macron per le nuove maglie dell’Hellas Verona 2020-2021?