Le maglie Kappa del Monaco 2023-2024

A meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione di Ligue 1 vi sveliamo la collezione completa di maglie con cui la squadra del Principato di Monaco scenderà in campo nella stagione 2023-2024.

L’iconica diagonale di 55° nella prima maglia

Partiamo con la divisa di casa che vede l’iconica diagonale di 55° sul lato anteriore, così come sul retro della maglia dove fa il suo ritorno. Sulla parte rossa è presente un motivo composto da quadrilateri, anch’essi disposti a 55°, che contribuiscono a impreziosire l’insieme.

Andando ai dettagli il colletto è un girocollo bicolore dove sul retro è inciso il motto del Club – “Daghe Munegu”, mentre “Rouge et Blanc” appare in lettere d’oro all’interno.

In attesa di un nuovo partner importante, sulla divisa da gioco comparirà il logo “Visit Monaco”, che in collaborazione con l’Autorità del Turismo della città permetterà maggiore visibilità e attrattiva per il Principato.

Il nero e l’oro nella divisa da trasferta

La divisa da trasferta è prevalentemente nera con dettagli oro.

Sulla parte anteriore è presente anche una sottile rappresentazione monocromatica della mappa della città di Monaco.

Lo slogan “Daghe Munegu” è inciso all’esterno del colletto, elemento questo, in comune con le altre due divise.

I colori del Mediterraneo nella terza maglia

Il nuovo terzo kit è chiamato “OCEANO” ed è dedicato al mondo marino, essendo stato concepito in collaborazione con l’Istituto Oceanografico di Monaco.

La maglia è bianca e blu e si distingue per un gioco di sfumature di colore sul davanti, che rappresentano la costa, dove il blu del Mar Mediterraneo incontra il bianco delle sabbie della Riviera. Questo singolare bianco evoca anche il colore della pietra del Museo Oceanografico di Monaco, mentre l’iconica Diagonale del Club è sottilmente integrata nella maglia.

Questa commistione di elementi è un modo per ricordare le radici mediterranee della città e del club ma soprattutto mira a contribuire a sensibilizzare sulla fragilità del mondo marino e sulla protezione della sua biodiversità.

Inoltre per ogni maglia venduta, 5 euro andranno all’Istituto Oceanografico di Monaco. All’interno del negozio dell’Istituto verrà messa in vendita eccezionalmente la divisa ufficiale del club.

La diagonale di 55° anche sulle maglie dei portieri

Niente di nuovo sul fronte delle maglie dei portieri. Queste seguiranno lo stesso concept della maglia home sebbene in colorazioni diverse, che saranno verde, rosa e blu.

Puoi trovare la collezione completa 2023-2024 Kappa x AS Monaco sullo store ufficiale del club e su kappa.fr.

Che giudizio date alle nuove maglie del Monaco 2023-2024? Quale maglia vi piace di più?