Adidas firma le maglie del Leeds 2020-2021 per il ritorno in Premier League

Era il lontano 2004 quando il Leeds United salutò mestamente la Premier League in seguito alla retrocessione in Championship, ma dopo 16 anni i Peacocks sono tornati nel massimo campionato inglese e hanno deciso di affidarsi ad Adidas per le nuove maglie 2020-2021.

La nuova divisa home è molto semplice, di colore bianco perché, come si legge dal sito ufficiale della società inglese, hanno collezionato più trofei in bianco che con qualsiasi casacca colorata. E allora che le luci di Elland Road si accendano per mostrare i tifosi la nuova maglia casalinga del Leeds United targata Adidas.

Prima maglia Leeds 2020-2021

Quello che risalta immediatamente è la semplicità della divisa, totalmente bianca come detto con inserti e finiture in blu sulle spalle, come è tipico nelle maglie Adidas. Stesso colore, ovvero il blu, utilizzato per il logo del nuovo main sponsor SBOTOP e per quello dello sponsor tecnico.

Sul retro del collo è applicata la caratteristica rosa di York colorata di argento. I pantaloncini e le calze seguono lo schema cromatico dalla maglia e sono entrambi bianchi con finiture blu.

Seconda maglia Leeds 2020-2021

Per la seconda maglia Adidas pesca dal passato un kit dai colori atipici, verde e blu a righe verticali. L’ispirazione arriva dalla maglia Asics usata nel biennio 1994-1996, resa memorabile per la tripletta di Tony Yeboah in casa del Monaco in Coppa Uefa.

Le strisce Adidas scorrono sempre sulle spalle, ma si colorano di oro, così come il logo sul petto.

Le nuove maglie 2020-2021 adottano la tecnologia Aeroready che permette ai calciatori di raggiungere un ottimo livello di prestazioni; inoltre il tessuto permette di assorbire l’umidità e mantenere fresco l’atleta; la morbidezza, infine, è un’altra caratteristica importante per i kit della prossima stagione.

“To the next 100 years. Premier League get ready. We are back” (Ai prossimi 100 anni. La Premier League si prepara. Siamo tornati).

E voi? Come giudicate questo ritorno in Premier League del Leeds United dal punto di vista delle maglie? Promosse o bocciate?