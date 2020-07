La nuova maglia del Lille 2020-2021 strizza l’occhio alla next generation

“We are the new blood”.

È questo lo slogan scelto da New Balance per il lancio della campagna rivolta alla next generation, nella quale è stata presentata la nuova maglia del Lille per la stagione 2020-2021.

L’obiettivo della campagna, come spiega anche il General Manager di New Balance, Kenny McCallum, è quello di creare un kit che abbia ovviamente i fari puntati sulle prestazioni ma, allo stesso tempo, un aspetto innovativo, moderno, che possa catturare l’attenzione dei fan e dei giocatori.

La cultura giovanile della città, quindi, vista sia dentro che fuori dal campo in una nuova divisa casalinga che presenta alcuni dettagli molto interessanti, alcuni dei quali sono ben nascosti ma non per questo meno importanti.

Lo slogan dei mastini francesi c’è ma non si vede

La maglia home del Lille 2020-2021 è rossa, rispecchiando quello che è il colore sociale del club, con una banda blu astratta sulla parte superiore della divisa, all’interno della quale ci sono il logo della società (sulla sinistra) e quello di New Balance (sulla destra).

Curiosità di quest’anno è la presenza dello slogan del Lille “Nous sommes les douges” (“Noi siamo i mastini”) visibile, però, soltanto all’interno della divisa. Sul collo della maglia, infine, è presente la scritta “les douges” per ricalcare il soprannome e l’identità della squadra.

Per quanta riguarda invece i pantaloncini della divisa casalinga del Lille, il colore scelto è il blu scuro mentre per i calzettoni è stata scelta una trama a cerchi con l’alternanza dei due colori sopracitati, ovvero il blu scuro e il rosso.

Infine è giusto sottolineare la cura dei dettagli che New Balance ha inserito in questo kit. La tecnologia Dry della maglia, infatti, permette ai calciatori di non assorbire umidità e restare asciutti, cosi come l’aggiunta del plantare zonale in polipropilene dei calzettoni favorisce la fuoriuscita della stessa umidità per quanto riguarda il piede del singolo atleta.

Grande entusiasmo da parte della squadra, tanto che lo stesso capitano del Lille, José Fonte, ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato: “Indossare la maglia del Lille è sempre un momento speciale. Non vedo l’ora di vedere la reazione dei fan quando indosseremo questo nuovo kit sul campo”.

Voi cosa ne pensate? Le nuove generazioni apprezzeranno la nuova divisa del Lille 2020-21?