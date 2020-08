Con la ‘M’ maiuscola, le maglie del Mainz 05 2020-2021 firmate Kappa

Via un’italiana dentro un’altra! Allora, dopo cinque anni trascorsi con Lotto, il Mainz 05 firma con Kappa per il prossimo lustro e insieme presentano le nuove maglie per la Bundesliga 2020-2021.

Il brand italiano e il club tedesco partono con il piede sull’acceleratore e propongono, già dal primo anno di collaborazione, una maglia che fa del suo punto di forza il legame tra società e città, sfruttando i simboli che le rappresentano per dare vita ad un kit davvero particolare.

Prima maglia Mainz 05 2020-2021

I colori restano il classico rosso, a coprire la maggior parte della maglia ed il bianco, che troviamo più presente rispetto allo scorso anno, per accompagnare al meglio il motivo geometrico che adorna la divisa.

È proprio quest’ultimo il pezzo forte, difatti il disegno presente nella parte frontale della maglia riporta la ‘M’ dello stemma in una versione squadrata e con due toni di rosso differenti dividendola così a quarti asimmetrici. Grafica che viene riportata in dimensione ridotta sulle spalle e sulle maniche, questa volta abbinata al bianco per creare un bell’effetto di contrasto, facendo quindi scivolare il classico logo Kappa sull’orlo.

Lo scollo a V si stringe verso il petto, mentre dietro al collo è presente il simbolo cittadino della doppia ruota, posto dentro a una mezzaluna bianca. Invece il retro della maglia è completamente rosso decorato solamente da due sottili righe curve color oro. Infine a completare il kit troviamo i pantaloncini bianchi con dettagli in rosso ed i calzettoni con dettagli a colori invertiti.

Seconda maglia Mainz 05 2020-2021

In trasferta la maglia diventa bianca con un colletto a girocollo, permane sulle maniche la speciale texture geometrica. Entrambe le divise di Kappa hanno debuttato in un’amichevole in famiglia, rossi contro bianchi. Per la cronaca i calciatori con la divisa away hanno vinto per ben 6 reti a 0.

Una curiosità: tutto il materiale da gara e allenamento sarà indossato, oltre che dalla squadra di calcio, anche dai team di pallamano e tennis tavolo in modo da uniformare tutte le squadre della società.