“This is our City”, identità e tradizione nelle maglie del Manchester City 2020-2021

Puma e Manchester City hanno presentato la maglia che i Citizens indosseranno nella prossima stagione.

In linea con il concept della Puma “Crafted from Culture” il City presenta una maglia dallo spirito fortemente identitario presentando un motivo a mosaico sul davanti e sulle maniche.

Questo motivo si ispira agli iconici mosaici dell’artista Mark Kennedy (tifosissimo dei citizens) presenti su una delle facciate dell’Afflecks, storico mercato al coperto nel centro del “Northern Quarter” di Manchester.

Per i più curiosi: attraverso il mosaico l’artista ha celebrato l’anima eterogenea della città, affidandosi alla rappresentazione iconografica di aspetti della vita sociale e personalità illustri di Manchester o di coloro che ne hanno in qualche modo contribuito al suo sviluppo culturale.

Nello specifico nei mosaici sono rappresentati, tra gli altri, gruppi musicali (Joy Division, Oasis, The Smiths), programmi televisivi (Top of The Pops), filosofi, scienziati e attivisti (Marx ed Engels, Alan Turing ed Emmeline Pankhurst), bibite (Vimto) e ovviamente le leggende dei due club della città (Francis Lee e Colin Bell per il City, Eric Cantona e George Best per i rivali dello United).

Il mosaico ornava la porta di ingresso del vecchio di stadio di casa, il “Maine Road”, già 100 anni fa, a testimonianza che questa forma d’arte è insita nell’animo dei “mancunians”.

Prima maglia Manchester City 2020-2021



La maglia, celeste come da tradizione, presenta il già citato motivo a mosaico su sfondo bianco mentre il retro della maglia è interamente celeste.

I loghi Puma, Etihad Airways e Nexen Tire (sulla manica sinistra) sono in blu navy (che ritorna dopo la parentesi viola dello scorso anno). Il colletto è a girocollo con un bordino bianco sul retro dove è presente la scritta “City” in blu navy.

I pantaloncini sono interamente bianchi con loghi blu navy e sono disponibili anche in una versione celeste. I calzettoni sono celesti con loghi blu navy.

Maglie portiere Manchester City 2020-2021

In linea con le maglie da catalogo Puma, le maglie da portiere presentano una grafica ad esagoni sfumati verticalmente solo sul davanti e sono disponibili in tre colorazioni, nera, che sarà generalmente usata come maglia home, verde chiaro e rosa.

Il City indosserà il nuovo kit Home per la prima volta nella semifinale della FA Cup contro l’Arsenal a Wembley il 18 luglio e poi in campionato con Watford e Norwich per le ultime due partite della stagione.

Che ne pensate del lavoro di Puma per il Manchester City 2020-2021?