Il Monaco omaggia Grace Kelly con la maglia 2020-2021

In attesa di scoprire i nuovi lavori di Kappa per le squadre di Serie A, una prima conoscenza del modello Kombat Pro 2021 ci viene rivelata dalla Ligue 1.

Il Monaco ha infatti presentato ai suoi tifosi la divisa 2020-2021 con la quale proverà, nella prossima stagione, a tornare di nuovo ai vertici del campionato francese. La squadra del Principato di Monaco ha deciso di presentarla la prima maglia in grande stile, grazie ad un video, pubblicato sui propri canali social, che ripercorre la storia passata e recente del Monaco.



Prima maglia Monaco 2020-2021

Come di consueto la maglia è caratterizzata dai colori bianco e rosso, divisi in diagonale. Rispetto alla passata stagione, è possibile notare il ritorno ad un classico colletto a “V”. A prevalere sulla divisa 2020-21 è certamente il colore bianco che si estende anche lungo le maniche, rimpiazzando il rosso della passata stagione.

Il disegno presente nella parte frontale, si ripete alla stessa maniera anche sul retro dove, nella parte alta, è possibile notare la scritta “AS Monaco”. Da notare, infine, i sottili bordi dorati posti ai lati della divisa. Questi continuano fino ai pantaloncini di colore rosso, caratterizzati dalla presenza molteplice dello storico logo dello sponsor tecnico. Il bianco, invece, domina i calzettoni mentre il rosso si limita a restare nella parte superiore e ad essere utilizzato per il lettering ed il logo Kappa posti rispettivamente davanti e dietro.

Grace Kelly, insolita stilista

All’interno della maglia, una speciale grafica rende omaggio alla Principessa Grace, ricordando i meriti dietro le origini della maglia monegasca. Difatti, 60 anni fa Grace Kelly, una volta abbandonate le vesti di attrice per diventare la consorte del Principe Ranieri III, decise di dare il proprio contributo ala realizzazione delle nuove divise da gioco del Monaco.

L’idea della principessa fu quindi di trasformare la classica maglia a strisce biancorosse in una maglia caratterizzata dai colori della bandiera del Principato posti in diagonale. La rapida salita dalle serie minori alla prima divisione francese ha poi rafforzato l’immagine della maglia, diventata così anche simbolo vincente per i monegaschi.

La divisa ha già fatto il proprio esordio stagionale nell’amichevole giocata contro il Cercle Brugge, squadra del campionato belga. E’ già possibile acquistarla presso lo store ufficiale del club monegasco dove è possibile trovare, assieme alla maglia, l’intero abbigliamento Kappa associato alla nuova stagione 2020-21.