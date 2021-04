Moda e calcio si incontrano nelle maglie di Marcelo Burlon per il Napoli

Moda e sport si intrecciano nella speciale collezione disegnata da Marcelo Burlon per il Napoli in collaborazione con Kappa.

Due mondi diversi che si intersecano per dare vita a maglie da gioco creative e fuori dal comune. L’estro di Marcelo Burlon e le sue celebri ali di un’aquila sono le assolute protagoniste sulle divise con cui il Napoli scenderà in campo contro l’Inter il 18 aprile.

Per i giocatori la maglia è nera con l’aquila e i dettagli colorati di turchese. Nero (e bianco) è anche lo stemma societario, mentre lo sponsor Lete non rinuncia al suo classico rosso, così come Kimbo sul retro. Il co-sponsor MSC è invece colorato di bianco.

I pantaloncini sono neri con gli omini Kappa sui lati, a spezzare il completo ci sono i calzettoni turchese.

Per i portieri il completo è interamente giallo con l’aquila e le finiture ricoperte di azzurro e blu scuro. Anche la stampa di nome e numero è blu.

Le maglie sono state prodotte in tiratura limitata, 1000 pezzi per la nera e 200 per la gialla. Questi i prezzi di vendita: 150 € maglia, 60 € pantaloncini, 30 € calzettoni.

La collezione Marcelo Burlon County of Milan per il Napoli comprende anche tuta, t-shirt, pallone, cappello e zainetto, tutti nei colori nero e turchese.

Questa contaminazione farà comprensibilmente storcere il naso ai nostalgici e ai puristi delle casacche, vuoi anche per la grafica aggressiva e appariscente, non da tutti insomma. Siamo però nel 2021, i club sono delle aziende a tutti gli effetti e questa collaborazione ha fatto parlare del Napoli in tutto il mondo. Siamo sicuri che iniziative simili non possano portare benefici che vanno oltre la mera vendita dei prodotti?

Da evidenziare però che insieme alla maglia stile Argentina, questa è la quinta divisa indossata dal Napoli in una stagione.

Voi cosa ne pensate di iniziative una tantum che si discostano dalla tradizione?