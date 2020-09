Honneur et Fidelitè: alla scoperta delle maglie del Nizza 2020-2021

A differenza degli altri campionati, in Francia già si gioca.

Dopo aver sospeso definitivamente la stagione precedente, la LFP ha fissato ad agosto la ripartenza dei campionati professionistici. Il Nizza è stata così tra le ultime squadre a presentare i propri kit, quasi a ridosso del primo match di campionato.

Ancora una volta a realizzare le maglie 2020-2021 degli aquilotti è stato il marchio italiano Macron.

Prima maglia Nizza 2020-2021

La prima maglia si distanzia dallo stile delle precedenti. Le bande rosse sono tre, poste sul lato anteriore e posteriore della divisa. In entrambi i casi le linee, partendo dal basso, tendono poi a sfumare gradualmente verso l’alto, lasciando così ampi spazi al nero, colore dominante per questa stagione

In alto troviamo così un colletto a polo impreziosito, sul retro, dalle parole “Honneur & Fidelitè”. Due parole che non sono affatto casuali e che rimandano ad uno degli storici gruppi ultras della curva sud del Nizza (scioltosi nel 2010), oltre che al messaggio esposto sul drappo tricolore, nel diciannovesimo secolo, da parte delle legioni francesi.

Più in basso troviamo poi le parole Issa Nissa (Forza Nissa) che evidenziano ancor più il legame tra la squadra e la popolazione locale. I pantaloncini ed i calzettoni sono anch’essi neri con i dettagli in bianco.

Seconda maglia Nizza 2020-2021

Modello simile quello adottato per la maglia da trasferta dei Nizzardi. Il colore dominante è il bianco. Sulla parte frontale delle bande orizzontali rosse e nere, “incastonano” il main sponsor Neos. Le stesse bande le ritroviamo poi all’estremità della maniche.

Il colletto è a polo con due bottoni, anche in questo caso al nero viene affiancato in egual misura il colore rosso.

Così come sulla divisa di casa, la parte posteriore è caratterizzata dai due motti rappresentanti la storia culturale e calcistica della città di Nizza. Pantaloncini e calzettoni, anche in questo caso, seguono il colore della parte superiore.

Terza maglia Nizza 2020-2021

La terza maglia, infine, per gli occhi più attenti sembrerà essere piuttosto familiare. Il template difatti è quello usato anche sulla prima maglia del Verona 2020-21. Al giallo degli scaligeri vieni sostituito, in questo caso, il nero messo in evidenza grazie ai piccoli “tagli” sulle spalle, sui bordi delle maniche e sulle fasce laterali.

La divisa presenta anche un effetto sfumato che riprende quello della prima maglia con il nero che gradualmente lascia spazio al blu. Completamente neri, invece, i calzettoni ed i pantaloncini.