Le maglie del Novara 2020-2021 firmate Mizuno, pronti per una stagione elettrizzante?

Da diversi mesi le voci di una trattativa per la cessione del Novara ad una cordata di imprenditori sono al centro dell’attenzione, ma tra una smentita e l’altra il club azzurro prosegue la strada del rinnovamento e fa un importante passo avanti, presentando le nuove maglie per la stagione 2020-2021 firmate Mizuno e svelando alcune grosse novità per tifosi e appassionati.

Prima maglia Novara 2020-2021

La prima maglia è un omaggio alle divise indossate tra gli anni ’60 e ’70. Il template è estremamente essenziale e riduce all’osso dettagli e cuciture, proprio come per le maglie di un tempo, senza trascurare l’aspetto tecnico. Il classico azzurro che riveste tutta la maglia trova al suo interno colorata di bianco la sagoma della Cupola di San Gaudenzio, opera dell’architetto Alessandro Antonelli ed assoluto emblema della città di Novara.

Il bianco colora anche i bordi delle maniche ed il girocollo, al cui interno si trova la scritta Novara Calcio 1908, infine il classico sponsor Igor è stampato al centro della maglia su una toppa bianca.

Anche lo stemma è un tributo al passato, infatti il “nuovo” logo (utilizzato dal 2003) si sposta nel retro del collo e lascia lo spazio sul cuore al più classico scudetto rosso-bianco crociato. I pantaloncini sono in variante nera o bianca con orli azzurri mentre i calzettoni sono interamente azzurri con lo stemma riportato sul polpaccio.

Seconda maglia Novara 2020-2021

Lo stesso template viene proposto per la seconda maglia, i colori vengono invertiti ed il bianco diventa il colore principale mentre l’azzurro viene utilizzato per colorare il girocollo ed i bordi delle maniche e del fondo maglia, la figura del “Cupolone” si tinge d’argento e lo sponsor Gorgonzola Igor viene posto all’interno di un rettangolo azzurro.

Nella parte bassa del retro viene stampato il logo del nuovo sponsor Edilpenta’s, nomi e numeri dei giocatori sono azzurri. I pantaloncini e calzettoni sono bianchi in tinta con la maglia con l’azzurro che colora gli orli dei primi e i risvolti dei secondi.

Terza maglia e divisa portieri Novara 2020-2021

Completano il pacchetto la terza maglia e quella dei portieri che come le prime due condividono template e disegno. In entrambe quindi abbiamo l’azzurro che colora le spalle, interrotto solo da una riga orizzontale e dal girocollo con la stessa trama che viene poi ripresa sui bordi delle maniche.

L’unica differenza tra i due kit è il colore, il primo è nero ed il secondo è rosso acceso, entrambi con pantaloncini e calzettoni in tinta.

Nuovo sito e shop online

Ecco quindi la prima grande novità, ovvero il sito ufficiale che viene rinnovato e reso più moderno, ma soprattutto più intuitivo e scorrevole, facile da navigare e con diverse sezioni dedicate. La società azzurra infine accoglie le richieste del pubblico novarese ed introduce per la prima volta lo shop online, dove sarà quindi possibile acquistare i prodotti ufficiali del club, potendo scegliere la spedizione a casa o il ritiro presso un negozio affiliato.

Il Novara infatti non ha uno store fisico dedicato ma chissà, viste le recenti novità, che nel prossimo futuro non nasca qualcosa.

Cosa pensate delle novità online e delle maglie del Novara 2020-2021 firmate Mizuno?

