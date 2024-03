Arte e cultura sulle maglie dell’Ostia Mare 2024 firmate Ezeta

In una vibrante celebrazione di storia, arte e cultura, il brand Ezeta ha annunciato il lancio delle maglie per l’Ostia Mare 2024, la squadra in cui ha militato un giovanissimo Daniele De Rossi prima di approdare alla Roma.

Una partnership partita dal significativo restyling del logo del club in collaborazione con Dan Norris. Uno stemma che ora abbraccia un design circolare più moderno e adatto alla comunicazione digitale, mantenendo al contempo il simbolo del gabbiano che ha sempre caratterizzato l’identità del club ostiense.

Le maglie home e away, rispettivamente tinte di viola e rosso, traggono ispirazione dal mito di Bacco e Arianna, rappresentato in un prezioso mosaico del 117-138 d.C. presente al parco archeologico di Ostia.

Il mosaico della pavimentazione del Caseggiato di Bacco e Arianna decora la casacca per intero, come siamo abituati a vedere nei lavori di Ezeta, mentre le foto della presentazione che potrebbero fare scuola in Serie A, riprendono lo stile di Caravaggio che ha più volte dipinto la figura di Bacco nelle sue opere.

Per la terza e la quarta maglia l’ispirazione arriva dal Palazzo del Governatorato di Ostia, un edificio che fonde elementi medievali e veneti, progettato dall’architetto Vincenzo Fasolo.

Il pattern riprende le raffigurazioni presenti sulle pareti del chiostro interno al palazzo, i cui elementi principali sono ispirati alla Mitologia Romana: Poseidone, l’Ippocampo, La Lupa Capitolina e le Spighe di Grano.

Grazie alla partnership con Ezeta, l’Ostia Mare non solo si presenta sui campi con maglie all’avanguardia dal punto di vista stilistico, ma porta alla ribalta le bellezze meno note di Roma e dei suoi quartieri.

Per chi fosse interessato ad acquistarle online sono disponibili su Classic Football Shirts.

Cosa ne pensate delle nuove divise di Ezeta?