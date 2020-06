Il 12 maggio scorso il Calcio Foggia 1920 ha festeggiato i suoi 100 anni di storia e per l’occasione Macron, sponsor tecnico dei rossoneri, ha realizzato un’apposita maglia celebrativa, presentata durante una conferenza stampa tenutasi allo stadio “Zaccheria”.

La maglia “Centenario” rispecchia fedelmente i tipici tratti della storica prima divisa del club, ispirandosi in particolare agli esemplari appartenenti a due specifici periodi storici: gli anni ’20 e ’70.

A prima vista il particolare che balza prepotentemente agli occhi è sicuramente il prezioso colletto, di colore nero e a polo, caratterizzato dai classici laccetti bianchi incrociati proprio come quelli delle prime maglie indossate dalla squadra pugliese negli anni ’20.

La maglia, rigorosamente a strisce verticali, presenta due bande rosse e tre nere, sulla falsariga delle divise stavolta degli anni ’70.

Sul retro, in corrispondenza del collo, è ricamata la scritta “FOGGIA – 12 MAGGIO 1920”, che ricalca ancor più il centesimo anniversario della società così come anche le patch poste sulla manica sinistra (entrambe le maniche sono nere con bordi in maglieria).

Sul petto, lato cuore, figura lo speciale logo del Centenario, si tratta di una rivisitazione di quello originario del 1920. Proprio come il primo storico stemma del Foggia, anche in quello attuale appaiono il rosso e il nero e le tre fiammelle sovrastanti il mare, con il nuovo contorno color oro che si abbina al 100 posizionato in cima.

Sul lato sinistro, invece, il nuovo marchio Macron, il Macron Hero.

Il kit prevede inoltre pantaloncini bianchi e calzettoni neri con fasce rosse.

Una maglia che ‘racconta’ la storia di questo club, che richiama la storia dei rossoneri, ma che si presenta con tutte le caratteristiche tecniche e performanti delle maglie realizzate da Macron. Infatti la maglia è assolutamente traspirabile grazie alla presenza di inserti in micromesh e di un tessuto Softlock che aderisce con una vestibilità Slim Fit.

La maglia è accompagnata da uno speciale cofanetto ed è in vendita presso il Foggia Store oppure online sul sito ufficiale del club foggiano.