Macron firma le maglie del Padova per la Serie C 2020-2021

Nel girone B della Serie C figura anche il Padova, partito con l’obiettivo di conquistare la promozione. Dopo aver raggiunto il 110° anniversario lo scorso anno, la società biancoscudata ha celebrato questo traguardo anche nella collezione 2020-2021 firmata Macron.

La presentazione si è tenuta lo scorso settembre presso l’osservatorio astronomico della Specola, uno dei luoghi storici padovani universalmente conosciuti.

Prima maglia Padova 2020-2021

La prima maglia vuole rendere omaggio al Padova degli albori con la predominanza del bianco e l’uso dei calzettoni neri con bordino biancorosso. Il colletto è a polo in maglieria, così come l’orlo delle maniche, sul petto spicca lo stemma del club padovano.

Sul retro sono stampati nomi e numeri di colore nero, più in alto c’è un ricamo con le date “1910-2020”. Come si evince dalle immagini, più volte il Padova è sceso in campo con i calzettoni bianchi per meglio adattarsi alle tinte degli avversari.

Seconda maglia Padova 2020-2021

In trasferta a dominare la scena è il rosso, mentre il bianco fa capolino sul colletto a girocollo e sui bordi delle maniche. In basso c’è uno skyline che raffigura alcuni dei monumenti più celebri di Padova: la Basilica del Santo, Palazzo della Ragione, la Torre dell’orologio di piazza dei Signori e la Torre degli Anziani.

A sottolineare questa scelta c’è la scritta “Padova Skyline” apposta sul retro del collo.

Terza maglia Padova 2020-2021

Per la terza maglia, svelata a dicembre, Macron ha combinato il nero con una grafica sublimata giallo fluo che forma una croce sul lato destro. Sono in giallo anche tutti gli altri dettagli: stemma societario, sponsor, bordi delle maniche e scritta “Biancoscudati Power” sul retro.

Che ne pensate del design firmato Macron per le maglie del Padova 2020-2021?