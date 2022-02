Gli 80 anni dall’Arrancada Heroica sulle maglie del Palmeiras 2022

Il nuovo anno sancisce l’inizio di un’altra entusiasmante stagione per le maglie da calcio. In attesa di conoscere le divise che indosseranno le più importanti squadre d’Europa voliamo oltre oceano, in Brasile, dove le squadre si preparano per il prossimo campionato in partenza nel mese di aprile.

Sono i campioni in carica della Copa Libertadores, il Palmeiras, ad aprire le danze con la nuova maglia casalinga per il Brasileirào 2022 firmata Puma e che rende omaggio alla casacca dell’Arrancada Heroica.

La maglia è verde scuro con bordi delle maniche e colletto a V bianchi, mentre nella parte frontale è presente una stampa sublimata che raffigura le foglie delle palme, simbolo di rinascita, vittoria e vita eterna. Una combinazione cromatica che non potremo più vedere nella nostra Serie A a partire dalla prossima stagione per via del nuovo regolamento che impedisce ai giocatori di movimento di indossare maglie di colore verde, salvo che questo sia il colore sociale del club.

Lo stemma del club è ricamato sul cuore mentre il logo Puma si trova sia sul petto che sulle maniche colorato di bianco. I pantaloncini sono bianchi o verdi in base ai colori degli avversari.

La nuova divisa ha già esordito nel campionato paulista e sarà protagonista anche oggi nella semifinale del mondiale per club.

La seconda maglia punta invece sulla sostenibilità ed è realizzata sulle basi del processo “Bye Dye” di Puma, un sistema di produzione che riduce i consumi di acqua lavorando i tessuti senza tinte ed eliminando cosi dalla lavorazione coloranti e candeggine. Il colore bianco viene chiamato Naturale, poiché si tratta dell’effettivo colore del filato grezzo utilizzato per creare la maglia, nella parte frontale la scritta in verde “Por um futuro mais verde” in stampatello scorre ripetutamente formando cinque righine orizzontali.

Arrancada Heroica

La campagna di lancio delle nuove divise, denominata “Quando Surge o Palmeiras” (video), ci racconta la conquista del Campionato Paulista 1942 che divenne noto come “Arrancada Heroica”.

Così viene definita l’immagine sportiva dei giocatori mentre entrano in campo con la bandiera nazionale per “limare” le tensioni con il tifo, dovute al legame della squadra con l’Italia. Proprio in quell’anno, la società fondata nel 1914 con il nome di Palestra Italia da immigrati italiani, fu costretta a cambiare nome in seguito alle pressioni politiche dopo l’ingresso in guerra contro i paesi dell’Asse, tra i quali appunto l’Italia.

Dopo aver scartato alcune ipotesi si optò per il nome Sociedade Esportiva Palmeiras e vennero mantenuti i colori verde-bianco, eliminando il rosso. Nello stesso anno la squadra conquistò il primo campionato nazionale con il nuovo nome, utilizzando proprio una maglia verde con bordi bianchi.