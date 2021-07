Serie A, addio al verde dalle maglie da gioco dal 2022-2023

Ha fatto scalpore l’ultimo comunicato della Lega Serie A in merito al regolamento delle divise da gioco, in particolare la frase “dal 2022-23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”.

La Serie A mette dunque al bando le maglie verdi, in virtù di un migliore contrasto cromatico in campo e nelle immagini in tv. Come chiarito dall’ufficio stampa della Lega Serie A, il divieto riguarda esclusivamente le seconde/terze/quarte maglie da gioco, mentre non ci saranno problemi per i club che hanno il verde nei colori sociali e che quindi potranno usarlo nella prima divisa. Nessun preoccupazione dunque per Sassuolo, Pordenone o Avellino.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma presumibilmente saranno vietate tutte le tonalità di verde come colore principale, mentre non ci dovrebbero essere problemi qualora fosse utilizzato per le finiture.

Cosa ne pensate di questa scelta così importante della Lega?