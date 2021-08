Le maglie della Viterbese 2021-2022 marchiate Nike

Per il secondo anno consecutivo la Sala Regia del Palazzo dei Priori di Viterbo è stata teatro della presentazione delle maglie 2021-2022 della Viterbese, in quest’occasione congiunta alla presentazione del nuovo tecnico Alessandro Dal Canto.

Tutti i kit che indosseranno i “leoni” sono forniti da Linea Oro Sport, rivenditore ufficiale del marchio Nike e fornitore della Viterbese almeno fino alla prossima stagione.

La prima maglia è gialla, con cinque bande verticali di colore blu scuro composte a loro volta da righine più sottili, che dai lati aumentano di altezza verso il centro, formando una sorta di “punta”. Pantaloncini e calzettoni sono gialli in tinta con la maglia, nomi e numeri dei giocatori sono di colore blu.

La seconda maglia si colora di nero e mantiene la fantasia vista nella home, ma presenta solo il palo verticale al centro, questa volta colorato d’oro. Pantaloncini e calzettoni neri, numeri e nomi dei giocatori color oro si abbinano al kit.

Per la terza maglia troviamo invece il bianco come colore principale, sparisce il disegno a righe per far posto a quattro “pennellate” di giallo e blu, a richiamare i colori sociali. Anche in questo caso pantaloncini e calzettoni sono in tinta con la maglia, di colore bianco.

Presentato infine anche il kit per i portieri, colorato di arancione, a differenza dello scorso anno, non presenta più il palo centrale ma un motivo a rombi di colore bianco con diversi toni di trasparenza.

Dietro le quinte delle maglie

Abbiamo avuto il piacere di parlare con lo staff di Linea Oro Sport che in un’amichevole chiacchierata ci ha raccontato come nascono le divise quando la sponsorizzazione avviene tramite un rivenditore.

Il processo comincia diversi mesi prima, nei quali si svolgono alcuni incontri per capire le necessità e le idee del club e, successivamente, valutare in che modo il rivenditore può “esaudire” le richieste. Dopo i colloqui preliminari al rivenditore spetta il compito di presentare alla società alcuni bozzetti che siano in linea con il progetto stabilito precedentemente, la personalizzazione è chiaramente molto limitata in base ai modelli dei cataloghi teamwear.

Ci è stato sottolineato che le divise sono comunque dotate delle migliori tecnologie Nike e che dopo la lavorazione diventano prodotti ufficiali esclusivi del club con tanto di etichette identificative antifrode.

La società in seguito sceglie fra le diverse proposte, solo a quel punto si discute di produzione e fornitura. Poiché si calcolano circa un paio di mesi tra progettazione e realizzazione, tutto il materiale tecnico, da gara, da allenamento e di rappresentanza viene prodotto prima per la squadra e successivamente per il merchandising, la cui vendita non si limita agli store del club e del distributore ma, per alcune realtà, anche per rivenditori che ne fanno richiesta. Lo step finale passa dall’e-commerce, difatti nello shop online di Linea Oro Sport sono presenti le sezioni create ad hoc dedicate alle società a cui viene fornito il materiale.

