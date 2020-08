Umbro ha presentato le nuove maglie del Werder Brema per la stagione 2020-2021, una collezione ispirata allo stemma del club e alla città di Brema. Andiamo con ordine e vediamo tutte le novità.

Prima maglia Werder Brema 2020-2021

La divisa home si presenta con il classico verde smeraldo ma, a differenza della stagione appena terminata, torna a farsi vedere il bianco sulle maniche e sul colletto, che cambia forma e diventa a “V”.

Tratto caratteristico di questa maglietta è sicuramente la trama in jacquard che riprende la forma a diamante del logo del club e viene riprodotta in diverse tonalità su tutta la parte anteriore della divisa. Come da tradizione sotto il colletto troviamo la scritta “Lebenslang grün-Weiß” (Biancoverde tutta la vita).

Completano il kit pantaloncini bianchi con fasce verdi sui fianchi e calzini verdi con risvolto bianco.

Seconda maglia Werder Brema 2020-2021

Per la maglia da trasferta Umbro ha scelto un look abbastanza classico, con il bianco come colore dominante, intervallato solamente su spalle e maniche da alcune sfumature verde acqua posizionate all’interno di un motivo geometrico che si ispira sempre al logo del club.

Il colletto a “V” presenta un taglio leggermente appiattito ed anche qui sul retro è presente la scritta “Lebenslang grün-Weiß” in verde.

Pantaloncini e calzettoni riprendono il verde delle maniche con alcuni dettagli più chiari come le cuciture sui fianchi dei pantaloncini ed il risvolto dei calzettoni.

Terza maglia Werder Brema 2020-2021

La terza maglia viene definita la maglia della città di Brema (“Stadt-Trikot Bremen”) perché in essa sono riuniti il Werder, il Weserstadion e appunto la città di Brema, andiamo a vedere in che modo.

I colori utilizzati sono due, il grigio come base ed il nero sulle maniche e nella parte frontale della maglietta dove trova posto il tratto distintivo della divisa.

Nella zona del petto infatti club e città si uniscono: una stampa bianca, riportante il Weserstadion e le zone limitrofe, si fonde con un motivo geometrico nero che riflette quello della bandiera della città di Brema, che troviamo nei suoi colori originali, bianco e rosso, sotto il colletto nella parte posteriore.

Proprio dal rosso della bandiera della città Umbro ha preso ispirazione per il profilo di maniche e colletto. Il logo del club lo troviamo sempre in verde, mentre quello Umbro è bianco e va a mimetizzarsi con la stampa. Il colletto, a differenza delle prime due divise, è un semplice girocollo.

Completano il kit pantaloncini neri con fascia orizzontale rossa sui fianchi e calzettoni anch’essi neri con fascia orizzontale rossa e risvolto grigio.

Maglia portiere Werder Brema 2020-2021

La divisa per i portieri riprende il template Umbro già visto su quella dello Schalke 04 e si presenta in arancione con una fascia superiore di una tonalità più scura e le cuciture gialle.

Dello stesso colore sono pantaloncini, con le cuciture gialle sui fianchi, e calzettoni, con il risvolto più scuro.

E voi che pensate del lavoro di Umbro per il Werder 2020-2021? E la tendenza a legare squadra e città sulle divise vi piace?