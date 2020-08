Squadra e città sempre più unite sulle maglie dello Schalke 04 2020-2021

Storicamente le maglie dello Schalke 04 mettono in evidenza il forte legame che c’è tra la squadra e la città di Gelsenkirchen e anche quest’anno le maglie 2020-2021 di Umbro non fanno eccezione.

Per promuovere le nuove divise lo Schalke 04 ha collaborato con il rapper locale Weekend, il quale dopo tre anni di stop è tornato alla ribalta con un brano apposito, il cui videoclip è stato girato alla Veltins Arena e in città.

Inoltre il lancio è accompagnato dalla campagna #UnleashYourSchalke sui social che permetterà ai tifosi di interagire e seguire diverse iniziative, come la realizzazione di un murales dell’artista Sparkius che raffigurerà la storia del club insieme alle nuove divise di Umbro.

Prima maglia Schalke 04 2020-2021

La divisa home è caratterizzata da un look decisamente tradizionale: domina il classico royal blue (königsblaue) dello Schalke con loghi e sponsor in bianco. Colletto e maniche presentano lo stesso schema con un colore di fondo, bianco per il colletto e blu per le maniche, e due strisce del colore opposto.

Degni di nota sono anche il taglio piatto del colletto, le cuciture strette delle spalle che si prolungano fino al petto e la tradizionale scritta “Wir leben dich” (ti viviamo) appena sotto il colletto nella parte posteriore.

Completano il kit pantaloncini bianchi con fasce laterali blu interrotte da una striscia orizzontale bianca e calzettoni blu anch’essi con riga orizzontale bianca.

Seconda maglia Schalke 04 2020-2021

La novità maggiore è sicuramente la divisa da trasferta dove possiamo vedere una mappa della Veltins-Arena e delle zone limitrofe impressa nella parte frontale della maglietta, con lo stadio posizionato sul cuore in modo tale che il logo si trovi proprio sul campo di gioco.

Una trama simile l’avevamo vista sulla terza maglia della Roma 2018-19.

Il colore principale è il bianco con la mappa in grigio, loghi e sponsor sono in blu. Il colletto è un semplice girocollo ed anche qui troviamo nella parte posteriore logo societario e scritta “Wir leben dich” in blu.

Completano il kit pantaloncini completamente blu con strisce orizzontali bianche sui lati e calzettoni bianchi con risvolto blu.

Terza maglia Schalke 04 2020-2021

La terza divisa è un omaggio alla città in quanto i colori di Gelsenkirchen sono verde e nero e proprio questi sono stati utilizzati per il kit. Il color pastello della maglia si lega ad un look melange interrotto solamente su spalle e maniche.

Anche qui è presente sul retro la scritta “Wir leben dich” mentre, per la terza volta su tre maglie, cambia la forma del colletto che passa a “V”.

Su pantaloncini e calzettoni infine troviamo l’altro colore cittadino, il nero, intervallato da fasce laterali verdi sui primi e da risvolti anch’essi verdi sui secondi.

Maglia portiere Schalke 04 2020-2021

Per quanto riguarda la divisa dei portieri possiamo dire che, come spesso accade per questi ultimi, Umbro ha scelto un colore che non li farà passare inosservati: l’arancione. Il kit è completamente monocromatico e viene interrotto solamente da una fascia di una tonalità più scura sulle spalle e da una cucitura gialla.

Lo stesso schema viene riproposto anche per i pantaloncini che presentano le cuciture gialle sui lati e i calzettoni che hanno il risvolto nella tonalità più scura.

E voi che ne pensate del lavoro di Umbro per lo Schalke 04?