“Ready for relight”, la nuova maglia del Wolverhampton 2020-2021

Adidas e Wolverhampton Wanderers hanno presentato la nuova maglia che i Wolves indosseranno nella prossima stagione.

Il kit per il 2020-2021 ritorna alla combinazione di colori originale: maglia oro, pantaloncino nero e calzettoni dorati, proprio come nella stagione di esordio con Adidas nel 2018-2019.

A destare interesse, oltre al ritorno di una tonalità di colore più vicina all’old gold (il colore sociale del club) è lo slogan scelto per la campagna di presentazione della maglia:“Ready for relight”.

Questo slogan ha un significato molto importante per la città e per il club che, insieme, sono state in prima linea durante l’emergenza COVID-19 e hanno deciso di dare vita ad un progetto, il “Project Relight”, che mostrasse l’impegno che la gente di Wolverhampton ha messo per combattere il virus e tamponare l’epidemia.

La scelta dello slogan non è casuale perché gioca su due temi molto importanti: “relight” può infatti significare la ripartenza ma anche un qualcosa che si riaccende, questo ultimo concetto si coniuga perfettamente con il motto della città di Wolverhampton “Out of Darkness Cometh Light”, dall’oscurità viene la luce.

Prima maglia Wolverhampton 2020-2021



La maglia come da tradizione è dorata e presenta un motivo geometrico caro all’Adidas, visto che era stato già proposto per la maglia away di Spagna (Coppa del mondo 2018) ed Emirati Arabi Uniti.

Nello specifico la maglia presenta uno scollo a V nero con bordino interno dorato, le strisce adidas nere ritornano sulle spalle dopo essere state sui fianchi durante la breve parentesi della scorsa stagione. Le maniche tornano ad essere nere (l’ultima volta con Puma nella stagione 2014-2015) con spessi bordi dorati, il retro della maglia è completamente dorato.

I pantaloncini sono neri con dettagli dorati mentre i calzettoni sono dorati con logo Adidas nero e strisce sul risvolto tono su tono.

Maglie portiere Wolverhampton 2020-2021

La maglia home del portiere è verde fluo con dettagli neri, maglia basata sul template Adidas AdiPro 20, che vedremo spesso sulle maglie portiere di altri club targati Adidas. I pantaloncini e i calzettoni sono verdi con finiture nere.

Il kit è già disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale del club.

Che ne pensate del lavoro di Adidas per il Wolverhampton Wanderers 2020-2021?