Il Milan lancia la collezione di maglie vintage 1995-1996

Uniscono generazione di sportivi e tifosi, sono un simbolo capace di andare oltre il rettangolo di gioco, esprimendo un senso di appartenenza e stile in campo, sugli spalti e nella vita di tutti i giorni. Sono le maglie da calcio, la cui estetica è tornata prepotentemente in auge, soprattutto quella relativa agli anni ’90.

Si inserisce in questo filone la nuova collezione vintage Ac Milan 1996, un omaggio alle divise che quasi trent’anni fa hanno visto i rossoneri conquistare lo scudetto numero 15, il quarto in cinque anni con Fabio Capello in panchina e l’ultimo nella splendida carriera dello storico capitano Franco Baresi.

La prima maglia è la classica rossonera a righe verticali, colletto a polo e lo stemma del Milan quasi in miniatura, proprio come sulla divisa originale firmata Lotto. Sul petto il mitico sponsor Opel che ha sponsorizzato il Milan per oltre un decennio.

Il secondo pezzo è la maglia da trasferta bianca, caratterizzata da un palo centrale che riprende i colori sociali. Infine la terza divisa gialla con finiture rossonere, la stessa con cui Franco Baresi alzò al cielo la Supercoppa Europea nella stagione precedente.

Tutte le divise sono disponibili all’interno dello store ufficiale del Milan al prezzo di 55 €.

Qual è la vostra opinione sul lancio di queste collezioni ufficiali ispirate al passato?