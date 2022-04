Il connubio fra calcio e moda è ormai una realtà, l’ultimo esempio è la collaborazione fra Puma e Nemen per lanciare la quarta maglia del Milan 2021-2022 in una speciale capsule collection. Una serie di capi che fondono il design ispirato alla cultura streetwear con materiali innovativi per migliorare le prestazioni in campo.

L’elemento principale è la quarta maglia che sarà indossata per la prima volta dalla squadra femminile il 3 aprile contro l’Empoli, il giorno successivo sarà il turno dei ragazzi di Pioli impegnati contro il Bologna a San Siro.

“Sono un tifoso del Milan da tutta la vita, dunque avere avuto l’opportunità di progettare insieme questo speciale kit e una capsule premium è stata un’opportunità incredibile”, ha dichiarato Leonardo Fasolo, fondatore e direttore creativo di Nemen. “Abbiamo dato alle classiche strisce rossonere del Milan un twist Nemen. Per il kit premium, volevamo restituire qualcosa di speciale ai tifosi. Per la giacca e i pantaloni altamente tecnici abbiamo utilizzato il nostro nuovo motivo spy-camo, tinto a mano, con i migliori tessuti e l’artigianalità che l’Italia possa offrire”.

La maglia rossonera con le tipiche strisce verticali compare solo al centro, tutto il resto è ricoperto di bianco, quanto basta per mostrare gli sponsor, lo stemma societario monocolore e i loghi di Nemen e Puma. Il tessuto è sviluppato con la tecnologia Ultraweave lanciata a ottobre con l’Italia che lo rende il più leggero mai prodotto da Puma.

La collezione Nemen comprende una giacca anthem pre-gara con zip a 1/4 e un’altra giacca Performance con pantalone abbinato che presenta il nero come tinta principale.

“Come Milan, siamo orgogliosi di essere una società di calcio in grado di combinare con successo una storia prestigiosa con una natura veramente innovativa. Il nostro brand va oltre il campo da calcio e sa essere credibile anche in altri ambiti. Questa fantastica collaborazione con il nostro partner Puma e Nemen ci dà l’opportunità di fondere tradizione e innovazione, portando la nostra natura elegante e contemporanea sul campo da calcio”, sono state le parole di Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer.

L’intervista a Leonardo Fasolo di Nemen



Calcio e moda, due mondi che continuano a incontrarsi con ottimi risultati in termini di vendita e visibilità, come confermato dalle collaborazioni fra Juventus e Palace o Napoli e Marcelo Burlon. E siamo sicuri che non ci fermeremo qui.

La capsule collection AC Milan x Nemen sarà disponibile dal 4 aprile nei negozi ufficiali Milan e Puma, la versione replica della quarta maglia è già disponibile al costo di 100 €.