NBA, un nuovo rebranding per gli Utah Jazz

La stagione NBA 2023-24 non è ancora terminata, ma qualcuno pensa già a come presentarsi in campo per il prossimo campionato. Anzi, per i prossimi due, in questo caso. Un’usanza ormai consolidata nel mondo del calcio, ma che di recente sta trovando adepti anche nella principale lega cestistica americana.

Dopo i Los Angeles Clippers, tocca agli Utah Jazz svelare con largo anticipo la loro nuova identità stilistica. Un rebranding del tutto insolito, per tempistiche e modalità. Sono passati appena due anni, infatti, da quando la franchigia con sede a Salt Lake City ha svelato l’attuale set di divise, incentrato sui colori giallo, nero e bianco. Una scelta cromatica molto distante dagli schemi tradizionali, rigettata dai tifosi a tal punto da spingere l’ufficio marketing a una repentina inversione di marcia.

Nel corso della passata stagione, la divisa gialla (Icon Edition, secondo la denominazione dettata da Nike) è stata progressivamente abbandonata, e ora ecco l’annuncio che molti fan aspettavano con ansia: dimenticatevi le uniformi giallonere, si torna al caro, vecchio viola!

Il nuovo cambiamento di look dei Jazz verrà completato nell’arco di due anni. A ottobre 2024, quando partirà la stagione NBA, Utah riproporrà l’attuale Association Edition, bianca con la nota nera al centro, e la Statement Edition nera con scritte gialle. Quest’ultima divisa verrà però abbandonata a gennaio 2025, quando sarà rimpiazzata da una nuova versione, nera con nota e numeri bianchi e montagne grigie sullo sfondo (una sorta di “negativo” della Association Edition), che farà parte del set ufficiale anche nel 2025-26.

Per la prima volta nella storia, o perlomeno in quella recente, un’uniforme da gioco verrà aggiornata a stagione in corso.

Al momento, i Jazz non hanno ancora fornito indicazioni in merito alla Icon Edition: rivedremo quella gialla? Ne verrà presentata una nuova? Oppure, semplicemente, non è prevista? Conosciamo già, invece, l’aspetto della City Edition 2024-25. Di fatto è identica a quella precedente, viola con le montagne innevate sullo sfondo, ma la scritta “UTAH” è bianca anziché nera e sui fianchi appaiono delle linee azzurre.

La versione utilizzata nel 2023-24 non è comunque destinata all’oblio, anzi; a partire dalla stagione 2025-26 diventerà la principale divisa “da trasferta” (anche se ormai non c’è più la distinzione cromatica di un tempo) dei Jazz. L’uniforme “casalinga” (Association Edition) sarà invece bianca, con le montagne viola sullo sfondo. Il nuovo stile è un evidente richiamo a quello adottato tra il 1996 e il 2004, quando la squadra di John Stockton e Karl Malone sfidò i Chicago Bulls di Michael Jordan in due memorabili edizioni delle NBA Finals.