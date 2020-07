Nike ritira dal mercato la prossima maglia del Barcellona 2020-2021!

A pochi giorni dal lancio ufficiale della nuova maglia del Barcellona 2020-2021, dalla Spagna arriva la notizia del ritiro dal mercato. Secondo il giornale Sport, in genere ben informato su quanto accade in Catalogna, Nike ha bloccato la spedizione della nuova maglia e chiesto ai negozi di restituire le divise già consegnate. Il motivo? Un difetto di fabbricazione che fa sbiadire le maglie con il sudore o dopo un lavaggio.

Al momento non ci sono conferme da Nike, nè si conosce quante siano le maglie interessate da questo difetto. Se il problema fosse confermato rischia di essere un duro colpo per il brand americano, in particolare qualora non riuscisse a consegnare nuovi prodotti in breve tempo.

#FCB 🔵🔴 😯 La multinacional ha decidido retirarlas de los puntos de venta tras comprobar que destiñen con el sudor o al lavarlashttps://t.co/9C7BLwt3av — Diario SPORT (@sport) July 2, 2020

Curioso che proprio il Barcellona fu oggetto di una polemica per un presunto difetto delle sue maglie nel 2011, all’epoca i calciatori blaugrana si lamentarono per l’eccessivo peso causato dalla sudorazione.