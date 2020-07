Derbystar presenta il pallone della Bundesliga 2020-2021

Archiviata la stagione di Bundesliga con l’ennesima vittoria del Bayern Monaco, è tempo di guardare al campionato 2020-2021 che partirà il 18 settembre.

Derbystar, marchio di proprietà dalla danese Select, ha svelato il nuovo pallone ufficiale della Bundesliga 2020-21, caratterizzato da due colori appariscenti su base bianca, il fucsia e il verde acqua.

In aggiunta al nuovo design, Derbystar ha realizzato una rinnovata struttura 3D sulla superficie della sfera per garantire traiettorie più stabili e una presa più accurata per i portieri.

Questo è il terzo anno di partnership fra Derbystar e DFL, in virtù dell’accordo sottoscritto nel 2018 che durerà fino al 2022.

Vi piace il look del pallone della Bundesliga 2020-2021?